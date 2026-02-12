அஜித்குமார் கொலை வழக்கு: மானாமதுரை டிஎஸ்பி உள்ளிட்ட 4 காவலர்களுக்கு சம்மன்
அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் புகார் அளித்த மதுரையை சேர்ந்த நிகிதா வரும் மார்ச் மாதம் 4ஆம் தேதி விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை: அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் மானாமதுரை டிஎஸ்பி உள்ளிட்ட நான்கு காவலர்களும் பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே உள்ள மடப்புரம் காளி கோயிலில் காவலாளியாக பணிபுரிந்து வந்தவர் அஜித்குமார். இவர் மீது நிகிதா என்பவர் தனது நகைகளை அஜித்குமார் திருடி விட்டதாக போலீஸில் புகார் அளித்தார். இது தொடர்பாக கடந்த ஆண்டு ஜூன் 28 ஆம் தேதி தனிப்படை காவலர்களின் விசாரணையின் போது, அஜித்குமார் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய இந்த விவகாரத்தில், அஜித்குமாரின் குடும்பத்தினர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, இந்த வழக்கானது சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து காவலாளி அஜித்குமார் தனிப்படை காவல்துறையினரால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் உள்ள நான்கு தனிப்படை காவலர்களும் ஜாமீன் கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஸ்ரீமதி, செய்யாத குற்றத்திற்காக ஒருவரை அடித்தே கொலை செய்துள்ளனர். இவர்களுக்கு தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும். இந்த புகார் அளித்தவர் பொய்யான புகார் அளித்ததாக சிபிஐ விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. புகார் அளித்த நபரிடம் சிபிஐ விசாரணை நடத்தியுள்ளதா? என வழக்கு விசாரணையின் போது கேட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில் மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், அஜித்குமார் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் புகார் அளித்த மதுரையைச் சேர்ந்த நிகிதாவை அழைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று சிபிஐ, மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. இதனையடுத்து வருகின்ற மார்ச் மாதம் 4ஆம் தேதி நிகிதா நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக நோட்டீஸ் அனுப்ப நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில் மடப்புரம் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் சிபிஐ தாக்கல் செய்த கூடுதல் குற்றப்பத்திரிக்கையில் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம், ஆய்வாளர் ரமேஷ், எஸ்.எஸ்.ஐ. சிவகுமார், தலைமை காவலர் இளையராஜா ஆகிய நான்கு காவலர்களும் பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என சம்மன் அனுப்பி மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டது.