தூத்துக்குடி அருகே சாலை விபத்தில் 4 பேர் பலி; 2 குழந்தைகள் படுகாயம்

விபத்து நடைபெற்ற பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 6:24 PM IST

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டையபுரம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில் 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

சென்னை கொளத்தூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் பாஸ்கரன். இவர் தனது குடும்பத்தினருடன் காரில் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு சென்று விட்டு ஊருக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார். காரை டிரைவர் பழனி என்பவர் ஓட்டி வந்துள்ளார். கார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டையபுரம் அருகே உள்ள எம். கோட்டூர் விலக்கு பகுதியில், மதுரை - தூத்துக்குடி நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது தனியார் நூற்பாலை அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது எதிர்பாராதவிதமாக திடீரென அதிவேகமாக மோதியது.

இதில் கார் டிரைவர் பழனி, காரில் வந்த பாஸ்கரன், வனிதா, வசந்தி ஆகியோர் சம்பவ இடத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். பாஸ்கரனின் குழந்தைகள் சந்தியா, பிரதீப் குமார் ஆகியோர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

இது குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் எட்டயபுரம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று காயம் அடைந்த இரண்டு குழந்தைகளை மீட்டு சிகிச்சைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. விபத்து குறித்து எட்டயபுரம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், என்ன காரணத்தால் விபத்து ஏற்பட்டது? என்பது குறித்து கண்டறிய, அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.

