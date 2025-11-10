ETV Bharat / state

பல லட்சம் மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்; பெண் உட்பட 4 பேர் கைது

அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் வாரன் கிரெய்க் கானி என்பவர் மத்திய போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிவால் கைது செய்யப்பட்டு, 4 வருடங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவித்தவர் என தெரியவந்தது.

சென்னையில் போதைப்பொருள் பறிமுதல்
சென்னையில் போதைப்பொருள் பறிமுதல் (Etv Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 9:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மெத்தபெட்டமையின் போதைப்பொருள் வைத்திருந்த பெண் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைந்தனர்.

சென்னை பெருநகரில் போதைப்பொருளை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கு சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் உத்தரவின் பேரில் போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு போதைப்பொருள் விற்பவர்கள், கடத்துபவர்கள், பதுக்குபவர்கள், உட்கொள்பவர்கள் அனைவரையும் கண்டறிந்து கைது செய்து கடும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும், சென்னையில் உள்ள 12 காவல் மாவட்டங்களிலும் அனைத்து காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு போலீசார் உடன் இணைந்து போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யும் நபர்களை தீவிரமாக கண்காணித்து கைது செய்து வருகின்றனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவுப்பிரிவு காவல் குழுவினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின்பேரில் தனிப்படையினர், நுங்கம்பாக்கம் காவல் நிலைய போலீசார் நேற்று காலை, நுங்கம்பாக்கம், மகாலிங்கபுரம், லட்சுமணன் தெருவில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, அங்கு சந்தேகத்திற்கு இடமாக நின்றுக்கொண்டிருந்த நான்கு பேரை அழைத்து விசாரணை செய்த போது முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளனர். இதனால் அவர்களின் உடைமைகளை சோதனை செய்தபோது மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து நான்கு பேரையும் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது அவர்கள், கேளம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த வாரன் கிரெய்க் கனி(29), சூளைமேட்டைச் சேர்ந்த தகிரா நிஹால்(26), வடபழனியைச் சேர்ந்த லஷ்மி நரசிம்ம ராவ்(27), ஸ்ரீராம்(28) என்பது தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: காவலர் குடியிருப்பில் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம்; 5 பேர் கைது! விசாரணையில் வெளிவந்த 'பகீர்' தகவல்!

மேலும் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் வாரன் கிரெய்க் கானி என்பவர் மத்திய போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிவால் கைது செய்யப்பட்டு, 4 வருடங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவித்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது. இவர்கள் யாரிடமிருந்து மெத்தபெட்டமைன் போதைப் பொருளை வாங்கினார்கள், யாரிடம் விற்பனை செய்கிறார்கள் போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

பின்னர், அவர்களிடமிருந்து 45.5 கிராம் மெத்தபெட்டமைன், 190 கிராம் OG கஞ்சா, 5 LSD ஸ்டாம்புகள், 2.3 கிராம் MDMA மாத்திரைகள், 18 கிராம் ஹாஷ் ஆயில், 1 எடை மிஷின், 8,400 ரூபாய் ரொக்கப்பணம், 1 கார், 1 இருசக்கர வாகனம், ஐஃபோன் உட்பட 4 செல்ஃபோன்கள் மற்றும் 1 டேப்லட் ஆகியவை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் விசாரணைக்கு பிறகு நான்கு பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

சென்னை போதை பொருள் பறிமுதல்
WOMAN ARRESTED FOR DRUGS ISSUE
CHENNAI POLICE SEIZED DRUGS ITEMS
சென்னையில் போதைப்பொருள்
CHENNAI DRUG SEIZURE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.