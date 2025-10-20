ETV Bharat / state

உரிமமின்றி வீட்டில் நாட்டு வெடி தயாரித்த குடும்பம் - திடீரென ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் 4 பேர் உயிரிழப்பு!

ஆவடி அருகே வீட்டில் நாட்டு வெடி வெடித்து 4 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெடி விபத்து நடந்த இடத்தில் போலீசார் விசாரணை
வெடி விபத்து நடந்த இடத்தில் போலீசார் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 20, 2025 at 8:15 AM IST

சென்னை: ஆவடி அருகே பட்டாபிராமில் விற்பனைக்காக வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு வெடி வெடித்ததில் 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை ஆவடி அடுத்த பட்டாபிராம் தண்டுரை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் (51). வியாபாரியான இவருக்கு ஹேமலதா (28) என்ற மகளும், விஜய் (25), அஜய் (23) என இருமகன்களும் உள்ளனர். இவர் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாட்டு வெடி பட்டாசுகளை தனது வீட்டில் வைத்து விற்பனை செய்து வந்தார். இந்த நிலையில், நேற்று (அக்.19) எதிர்பாராத விதமான விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு வெடி பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறின.

பலத்த சத்தத்துடன் வெடித்ததில் வீடு இடிந்து விழுந்ததுடன் தீ விபத்தும் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புத்துறையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஒருவழியாக தீயை அணைத்து வீட்டின் இடர்பாடுகளில் சிக்கியிருந்த 4 பேரின் உடல்களை மீட்டனர். தொடர்ந்து, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக உடல்களை கே.எம்.சி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். வெடி விபத்து குறித்து ஆவடி காவல் ஆணையர் சங்கர் நேரில் ஆய்வு செய்தார். மேலும், தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

வெடி விபத்தில் உயிரிழந்த இருவர்
வெடி விபத்தில் உயிரிழந்த இருவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இச்சம்பவம் குறித்து ஆவடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், தீபாவளி பண்டிகைக்காக நாட்டு வெடி பட்டாசு வாங்க வந்த திருநின்றவூரை சேர்ந்த யாசின் (25) மற்றும் சுனில் பிரகாஷ் (23) ஆகியோர் வெடி விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. ஆனால், மற்ற இருவரின் உடல்கள் முழுவதுமாக சிதைந்ததால் அது யார்? என அடையாளம் காண முடியவில்லை என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: 'என்னது மலிவு விலையில் சிவகாசி பட்டாசா...' யூடியூப் விளம்பரம் மூலம் பல இடங்களில் மோசடி?

மேலும், இந்த இருவரும், பட்டாசு வாங்க வந்தவர்களா? இல்லை வீட்டில் வெடியை விற்பனை செய்த ஆறுமுகம் மற்றும் அவரது மகன் விஜயா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தொடர் விசாரணையில், பட்டாசு விற்பனையில் ஈடுபட்ட விஜய் வெடி மருந்துகளை வாங்கி, வாடிக்கையாளர்கள் கேட்கும் பட்டாசுகளை வீட்டிலேயே வைத்து தயாரித்து வந்ததாக தெரிகிறது. வீட்டில் சுமார் ரூ.5 லட்சம் மதிப்பிலான பட்டாசுகள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும் எந்த ஒரு உரிமமும் இல்லாமல் சட்ட விரோதமாக விஜய் பட்டாசு விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது. பட்டாசு விற்பனையில் ஈடுபட்ட விஜயும், ஆறுமுகமும் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார்களா? அல்லது தப்பி ஓடினார்களா? என்பது குறித்தும் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

