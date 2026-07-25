கோவை கோனியம்மன் கோயில் உண்டியல் பணம் திருட்டு - பூசாரி உள்பட 4 பேர் கைது
கோயில் வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, ஒரு உண்டியலை எண்ணாமல், அதில் இருந்த 30 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை அவர்கள் தனியாக எடுத்து வைத்துக்கொண்டது தெரியவந்தது.
Published : July 25, 2026 at 7:37 PM IST
கோவை: கோனியம்மன் கோயில் உண்டியல் பணத்தை திருடியதாக கோயில் பூசாரி உட்பட நான்கு பேரை உக்கடம் காவல் துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கோவையின் காவல் தெய்வமான கோனியம்மன் கோயில், நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். தற்போது ஆடிமாதம் என்பதால் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இந்தக் கோயிலில் 9 இடங்களில் நிரந்தர உண்டியல்களும், 7 இடங்களில் தற்காலிக உண்டியல்களும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில் இந்தக் கோயிலில், கடந்த 15-ஆம் தேதி இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் உண்டியல் பணம் எண்ணப்பட்டது. அதில் ஒரு உண்டியலை மட்டும் ஊழியர்கள் தனியாக எடுத்து வைத்து, அதில் இருந்த பணத்தை திருடியதாக தெரிகிறது.
இதைப் பார்த்த பக்தர் ஒருவர், சென்னையில் உள்ள இந்து சமய அறநிலைய துறை அதிகாரிகளுக்கு எழுத்துப் பூர்வமாக புகார் அளித்தார். இதனையடுத்து கோவையில் உள்ள இந்து சமய அறநிலைய துறை அதிகாரிகள், இந்தப் புகார் குறித்து விசாரணைஎ மேற்கொண்டனர். இதுதொடர்பாக, கோயில் வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, ஒரு உண்டியலை எண்ணாமல், அதில் இருந்த 30 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை அவர்கள் தனியாக எடுத்து வைத்துக்கொண்டது தெரியவந்தது.
அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில் கோயில் பூசாரி உட்பட 4 பேரும் கூட்டு சேர்த்து பணத்தை திருடியது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் உக்கடம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அந்தப் புகாரின் பேரில், கோனியம்மன் கோயிலில் பணிபுரியும் பாலசுப்பிரமணியன், சரவணன்,
பிரதீப் குமார், கோயில் பூசாரி கிருஷ்ணராஜ் ஆகிய 4 பேரை உக்கடம் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
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விசாரணையில் உண்டியலில் இருந்த 30 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை திருடி 4 பேரும் பங்கு போட்டுக்கொண்டது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து 4 பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி போலீசார் சிறையில் அடைக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
கோவையின் காவல் தெய்வமான கோனியம்மனின் உண்டியல் பணத்தை பூசாரி உட்பட கோயில் ஊழியர்களே திருடி இருப்பது பக்தர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏறபடுத்தியுள்ளது.