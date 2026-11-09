பட்டாசு வெடிப்பதில் தகராறு - மதுப்போதையில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேரை வெட்டிய 4 பேர் கைது
கீரைத்துறை காவல் நிலையப் போலீசார் வழக்குப் பதிவு, தப்பியோடிய 4 பேரை ஒரே நாளில் கைது செய்தனர்.
Published : November 9, 2026 at 5:22 PM IST
மதுரை: பட்டாசு வெடிப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில், ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேரை மதுப்போதையில் 4 பேர் அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை கீரைத்துறை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட மேலதோப்பு காம்புவுண்ட் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்தி (35). இவர் தீபாவளிப் பண்டிகையன்று தனது வீட்டின் அருகே குழந்தைகளுடன் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கோபி, பொன்ராஜ், தனுஷ் (என்ற தனுக்கொடி) மற்றும் மணிமுருகன் ஆகிய 4 பேர் கடுமையான மதுபோதையில் அங்கு வந்துள்ளனர்.
அப்போது, அவர்கள் கார்த்தி மற்றும் அவரின் குடும்பத்தினரிடம் தேவையற்ற வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு தகராறு செய்துள்ளனர். இருத் தரப்பினரிடையே வாக்குவாத முற்றிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த அந்த 4 பேரும் தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து கார்த்தியை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர்.
கார்த்திக்கின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அவரைக் காப்பாற்ற ஓடிவந்த மனைவி முனீஸ்வரி மற்றும் 16 வயது மகளுக்கும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. மூவரையும் கொடூரமாகத் தாக்கிய அந்த கும்பல், அவர்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து விட்டு சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடியனர்.
இதில் காயமடைந்த கார்த்தி, முனீஸ்வரி மற்றும் அவர்களின் மகள் ஆகிய 3 பேரையும் அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவர்களுக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து கீரைத்துறை காவல் நிலையப் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதன்படி, தப்பியோடிய கோபி, பொன்ராஜ், தனுஷ் மற்றும் மணிமுருகன் ஆகிய 4 பேரையும் காவல் துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டு இன்று (நவ.9) கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
பண்டிகை நாளில் மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேரை அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் மதுரை கீரைத்துறை பகுதியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.