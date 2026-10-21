பிரபல ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கில் மேலும் 4 பேர் கைது
இந்தக் கொலை வழக்கு தொடர்பாக இளைஞர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடும் பதிவுகள், கருத்துகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக சிவகங்கை மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 11:50 AM IST
சிவகங்கை: பிரபல ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஏற்கனவே 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மேலும் 4 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், மேலமங்கலம் அருகேயுள்ள புதுப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மதன் என்ற சுள்ளான் மதன் (வயது 26) கடந்த அக்டோபர் 18ஆம் தேதியன்று மேலமங்கலத்தில் நடைபெற்ற மஞ்சுவிரட்டு நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தார். அப்போது அங்கு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த கும்பல் மதனை விரட்டிச் சென்று கரும்பு காட்டுக்குள் வைத்து ஆயுதங்களால் சரமாரியாக தாக்கியது. இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
கொலை செய்யப்பட்ட சுள்ளான் மதன், ஒரு சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி என காவல்துறை தரப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக சிவகங்கை நகர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, காவல்துறையினர் 6 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கொலை நடந்த 12 மணிநேரத்துக்குள் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மேலும் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சிவகங்கையைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் (வயது 19), ஜெய மாணிக்கராஜ் (வயது 20), முத்து சூர்யா (வயது 20), மதுரையைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் (வயது 23) ஆகியோர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த வழக்கில் கைது எண்ணிக்கை 7-ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.
இந்தக் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றவர்களையும் கைது செய்வதற்காக தனிப்படைகள் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
சமூக வலைதளப் பதிவுகள் குறித்து காவல்துறை எச்சரிக்கை
இந்தக் கொலை வழக்கு தொடர்பாக இளைஞர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடும் பதிவுகள், கருத்துகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக சிவகங்கை மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சமூக நல்லிணக்கத்திற்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதிக்கும் நோக்கிலும், சமூகப் பதற்றத்தைத் தூண்டும் வகையிலும் பதிவுகளை வெளியிடுவோர் மீது உரிய சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.