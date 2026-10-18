ஆயுத பூஜை விடுமுறை எதிரொலி; கடந்த மூன்று நாட்களில் 4.15 லட்சம் பேர் சொந்த ஊருக்கு பயணம்
பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்கு திருப்பும் பயணிகளின் வசதிக்காக மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து இணைப்புப் பேருந்துகள் கூடுதலாக இயக்கப்படவுள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 5:54 PM IST
சென்னை: ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்து கடந்த மூன்று நாட்களில் 4.15 லட்சம் பயணிகள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குப் பயணம் செய்துள்ளனர்.
ஆயுதபூஜை மற்றும் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக இயக்கப்பட்ட வழக்கமான மற்றும் சிறப்புப் பேருந்துகள் மூலம் கடந்த மூன்று நாட்களில் மொத்தம் 4.15 லட்சம் பயணிகள் பயணம் செய்துள்ளனர். பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு சென்னையில் உள்ள 5 முக்கியப் பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் - கிளாம்பாக்கம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையம் - கோயம்பேடு, மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையம், சிஎம்டிஏ காலநிலைப் பூங்கா தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம் மற்றும் மறைமலைநகர் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம் ஆகிய 5 இடங்களில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
கடந்த 10 ஆம் தேதி முதல் நேற்று இரவு 12 மணி வரை, சென்னையில் இருந்து வழக்கமாக இயக்கப்படும் 6,573 தினசரி பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 2,998 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
இதில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் 2,528 சிறப்புப் பேருந்துகளும், தனியார் மூலம் 470 பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் மொத்தம் 9,571 பேருந்துகள் பயணிகளின் வசதிக்காக இயக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, ஆயுதபூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 15, 16 மற்றும் 17 ஆகிய மூன்று நாட்களில் மட்டும் சென்னையில் இருந்து மொத்தம் 9,571 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு, சுமார் 4.15 லட்சம் பயணிகள் பயணம் செய்துள்ளனர்.
மேலும், ஆயுத பூஜை முடிந்த பின்னர், வரும் 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்கு இயக்கக் கூடிய 4,382 பேருந்துகளுடன், கூடுதலாக 4,809 சிறப்புப் பேருந்துகள் என இரண்டு நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக 9,191 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
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பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்கு திருப்பும் பயணிகளின் வசதிக்காக மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து இணைப்புப் பேருந்துகள் கூடுதலாக இயக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பயணிகளின் பாதுகாப்பினை கருத்தில் கொண்டு பேருந்து முனையங்களில் கூடுதலாக கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.