திருவொற்றியூர் இளைஞர் கொலை வழக்கு: திமுக நிர்வாகி உட்பட 4 பேர் கைது
கைது செய்யப்பட்ட நவீன் திமுக 10வது வார்டு இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராக இருப்பதாகவும், கொலை செய்யப்பட்ட பிரதீப்ராஜ் திமுக 10வது வார்டு பாக முகவராகவும் இருந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 11, 2026 at 10:02 AM IST
சென்னை: திருவொற்றியூரில் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சினையில் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக இளைஞர் பிரதீப் ராஜ் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் திமுக நிர்வாகி உள்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை திருவொற்றியூர் ரயில் நிலைய சாலையில் டிபன் கடை நடத்திவரும் நவநீதம் என்பவரிடம், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த டில்லிராணி மற்றும் அவரது மருமகன் சதீஸ்குமார் ஆகியோர் அவசர தேவைகளுக்காக சிறுகச் சிறுக ரூ.9.5 லட்சம் கடன் பெற்றுள்ளனர். இந்த பணத்தை திருப்பிச் செலுத்தாமல் காலதாமதம் செய்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 26ஆம் தேதி மாலை மேற்கு மாட வீதி பகுதியில் நவநீதம், டில்லிராணியிடம் பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்குமாறு கேட்டுள்ளார். அப்போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த டில்லிராணி தரப்பினர் நவநீதத்தை அவதூறாக பேசி கல்லால் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவத்தால் மனமுடைந்த நவநீதம் வீட்டிலிருந்த தைராய்டு மாத்திரைகளை உட்கொண்டு உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்றுள்ளார். அவரை அவரது மகன் நவீன் (எ) நாராயணன் மீட்டு உடனடியாக தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளார்.
மருத்துவமனையிலிருந்து காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நவநீதத்தின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் கடந்த ஜூலை 26ஆம் தேதி திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட டில்லிராணியின் மகன் பிரதீப் ராஜ் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, அன்றைய தினமே நீதித்துறை நடுவரால் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பழிதீர்க்கும் நோக்கத்துடன் முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது. இந்நிலையில், பிரதீப் ராஜ் தன்னைத் தாக்க வருவதாக நவீன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் சி.எஸ்.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து கடந்த செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி நவீன் மற்றும் பிரதீப் ராஜ் ஆகிய இருவரையும் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது இருவரும் மீண்டும் பிரச்சினையில் ஈடுபடக்கூடாது என காவல் ஆய்வாளர் எச்சரித்துள்ளார்.
விசாரணையின்போது நவீனை காவல் நிலையத்தில் வைத்தே பிரதீப் ராஜ் திட்டியதாகவும், அதனால் காவல் ஆய்வாளர் அவரை கடுமையாக எச்சரித்ததாகவும் காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதில் ஆத்திரமடைந்த பிரதீப் ராஜ், திருவொற்றியூர் காவல் ஆய்வாளர் குறித்து ஊடகங்களுக்கு தவறான தகவல்களை தெரிவித்துப் பேட்டி அளித்ததாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே நவீன் தரப்பினர் அரிசி கடத்தல் மற்றும் மாவா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக டில்லிராணி அளித்த புகாரின் பேரிலும் திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் சி.எஸ்.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையேயான மோதல் மேலும் தீவிரமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் புதன்கிழமை இரவு மேற்கு மாட வீதியில் பிரதீப் ராஜ் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்ததாகவும், அப்போது நவநீதம் தரப்பைச் சேர்ந்த நாராயணன் என்கிற நவீன் அவரது கூட்டாளிகளான ஹரிகிருஷ்ணன், லோகேஷ், ஜாபர் உள்ளிட்ட சிலருடன் சேர்ந்து பிரதீப் ராஜை வழிமறித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
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தொடர்ந்து அந்த கும்பல் பிரதீப் ராஜை கத்தியால் சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளது. இதில் பலத்த வெட்டுக் காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற திருவொற்றியூர் போலீசார், பிரதீப் ராஜின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், கொலை தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், நாராயணன் என்கிற நவீன், ஹரிகிருஷ்ணன், லோகேஷ் மற்றும் ஜாபர் ஆகிய 4 பேரை இன்று கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், இந்த கொலைச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
இந்த கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நாராயணன் என்கிற நவீன் திமுக 10வது வார்டு இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராக இருப்பதாகவும், கொலை செய்யப்பட்ட பிரதீப் ராஜ் திமுக 10வது வார்டு பாக முகவராக இருந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். கொலைச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து திருவொற்றியூர் பகுதியில் சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் வகையில் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.