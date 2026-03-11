ETV Bharat / state

சென்னையில் கோலாகலமாக துவங்கியது 39-வது தேசிய இளைஞர்கள் திருவிழா

ஒவ்வொரு மாநில கலாச்சாரத்தையும் கௌரவிக்கும் வகையில் அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களின் கலை திருவிழா வெகுவிமர்சையாகவும், கோலாகலாமாகவும் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

அகில இந்திய பல்கலைக்கழகம் சார்பில் 39 -வது தேசிய இளைஞர்கள் திருவிழா
அகில இந்திய பல்கலைக்கழகம் சார்பில் 39-வது தேசிய இளைஞர்கள் திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 11, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 'கலை சாரல்' என்ற தலைப்பில் அகில இந்திய பல்கலைக்கழகம் சார்பில் தேசிய இளைஞர்கள் திருவிழா சென்னை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள சத்யபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் கோலாகலமாக துவங்கியது.

அகில இந்திய பல்கலைக்கழகம் சார்பில் 39-ம் ஆண்டு தேசிய இளைஞர்கள் திருவிழா சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள சத்யபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் மாநில கலாச்சார கலை திருவிழாவுடன் துவங்கியது.

ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் தேசிய அளவிலான இந்த கலை திருவிழாவை அகில இந்திய பல்கலைக்கழக தலைவர் வினைய்குமார் பதக், சத்யபாமா பல்கலைக்கழக வேந்தர் மரியஜீனா ஜான்சன் ஆகியோர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர். முன்னதாக 142 பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது.

அகில இந்திய பல்கலைக்கழகம் சார்பில் 39- வது தேசிய இளைஞர்கள் திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

"கலை சாரல்” என்ற தலைப்பில் நடைபெற்று வரும் இந்த கலாச்சார கலை திருவிழா போட்டிகளில் தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, காஷ்மீர், சத்தீஸ்கர், டெல்லி, அரியானா, மும்பை, கோவா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்துள்ள 142 பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 3000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் இதில் பங்கேற்று பரிசுகளை பெற்றனர்.

இதையும் படிங்க: தமிழக-ஆந்திரா எல்லை பகுதியில் 530 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்! தீவிர விசாரணை

இந்தியா முழுவதும் 8 மண்டலமாக பிரித்து பல்கலைகழகங்களுக்கு இடையே நடைபெற்ற கலை திருவிழா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற 142 பல்கலைக்கழகங்களை சேர்ந்தவர்கள் சென்னையில் நடைபெறும் கலை திருவிழா போட்டியில் கலந்து கொண்டு தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

ஒவ்வொரு மாநில கலாச்சாரத்தையும் கௌரவிக்கும் வகையில் அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களின் கலை திருவிழா வெகுவிமர்சையாகவும், கோலாகலாமாகவும் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து மார்ச் 11 ஆம் தேதி முதல் 15 ஆம் தேதி வரை ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கலை திருவிழாவில் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வெற்றி பெரும் மாணவர்களுக்கு பதக்கங்கள் மற்றும் கோப்பைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.

TAGGED:

SATHYABAMA UNIVERSITY
தேசிய இளைஞர்கள் திருவிழா
39TH NATIONAL YOUTH FESTIVAL
அகில இந்திய பல்கலைக்கழகம்
39TH NATIONAL YOUTH FESTIVAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.