திமுக ஆட்சி தொடர்வதை தடுக்க முயற்சி எடுத்து வருகிறேன்: சசிகலா பேட்டி
மக்களையும் என்னையும் பிரிக்க முடியாது. மக்களுக்கு ஏதேனும் அநீதி நடந்தால், அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் முதல் ஆளாக நிற்பது நானாக தான் இருப்பேன் என சசிகலா கூறினார்.
Published : December 24, 2025 at 4:13 PM IST
சென்னை: திமுக ஆட்சி தொடர்வதை தடுக்க முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருவதாக சசிகலா தெரிவித்தார்.
அதிமுக நிறுவனர் எம்.ஜி.ஆரின் 38-வது நினைவு நாளில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் சசிகலா மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "எம்.ஜி.ஆரை போல் ஒரு தலைவர் இதுவரை இல்லை. எம்.ஜி.ஆரை பொறுத்தவரை ஏழை மக்களுக்காக வாழ்ந்தார். மக்களும் அவர்களின் வீட்டில் ஒருவராக நினைத்தனர். எம்.ஜி.ஆர் மறைந்தாலும் தமிழ்நாடு மக்களின் மனதில் குடியிருக்கிறார்.
திமுக அரசாங்கம் எதற்கெடுத்தாலும் கடன் வாங்குகிறது. இவர்கள் பதவி ஏற்கும் போது 5 லட்சத்து 15 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் இருந்தது. தற்போது கடன் தொகை இரட்டிப்பாகியுள்ளது. கிட்டதட்ட 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் உள்ளது. இதுதான் திமுக அரசு செய்த பெரும் சாதனை.
திராவிட மாடல் ஆட்சியென கூறுவதற்கு கொஞ்சம் கூட உரிமை இல்லாதவர்கள் இவர்கள். கடனை மக்கள் தலையில் சுமத்தி கொண்டே இருக்கின்றனர். நாட்டிலேயே அதிக அளவில் கடன் வாங்கிய மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. இதற்காகவே இந்த அரசாங்கத்திற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும்.
அதிமுகவின் சில தவறுகள் காரணமாக இந்த முறை திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. இப்போது அந்த நிலையை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து வருகிறேன். நிச்சயமாக திமுக ஆட்சி தொடர்வதை தடுப்போம். திமுக கொண்டு வரும் திட்டங்களால் எந்த விதமான பயன்களும் இல்லை என மக்களுக்கே தெரியும். புகைப்படத்திற்காக திட்டங்களை அறிவிக்கின்றனர். இதனை தமிழக மக்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
மக்களையும் என்னையும் பிரிக்க முடியாது. மக்களுக்கு ஏதேனும் அநீதி நடந்தால், அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் முதல் ஆளாக நிற்பது நானாக தான் இருப்பேன். எதிர்த்து பேசுவதும் நானாக தான் இருப்பேன்.
கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை அனைத்து கட்சிகளிலும் நடக்கும். அது இயற்கை தான். திமுக அரசு வாங்கி வைத்துள்ள கடன்களை தீர்த்து மீண்டும் நல்ல ஆட்சி அமைக்க அதற்கு தகுந்த நபர் வர வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.