போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ.37 லட்சம் மோசடி: 20 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்த நபர் கைது
மத்திய குற்றப்பிரிவின் நில மோசடி பிரிவு உதவி ஆணையர் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்ட தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
Published : October 11, 2026 at 11:51 AM IST
சென்னை: போலி ஆவணங்கள் மூலமாக ரூபாய் 37 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் சுமார் 20 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த நபரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை வளசரவாக்கம் ஸ்ரீதேவி கார்டன் காமராஜ் அவென்யூவில் வசித்துவரும் பிலோமினாராணி என்பவர், கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஒரு புகார் அளித்திருந்தார்.
அதில், 'தனக்கு சொந்தமான 6,772 சதுர அடி வீட்டுமனையை லீமாராஜ் என்பவர் போலியான வாரிசுச் சான்றிதழ் மற்றும் ஆவணங்களைத் தயாரித்து மோசடி செய்துள்ளார்.
அதாவது, ஹரிநாராயணன் என்பவருடன் இணைந்து டெல்லியில் உள்ள தனியார் வங்கியில் ஆவணங்களை அடமானம் வைத்து, அதன் மூலம் ரூ.37 லட்சம் கடன் பெற்று மோசடி செய்துள்ளார்' என தெரிவித்திருந்தார்.
இதன் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையின் முடிவில் லீமாராஜ் மீது நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட லீமாராஜை அப்போதே காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். ஆனால், இந்த வழக்கில் இரண்டாவதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஹரிநாராயணன் நீண்டகாலமாக தலைமறைவாக இருந்து வந்தார். இதையடுத்து அவரைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்காக எழும்பூர் தலைமை பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்தது.
இந்த பிடியாணையை நிறைவேற்ற சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, கூடுதல் காவல் ஆணையரின் அறிவுறுத்தலின்படி, மத்திய குற்றப்பிரிவின் நில மோசடி பிரிவு உதவி ஆணையர் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளர், உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் காவலர்களைக் கொண்ட தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
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தனிப்படை காவலர்கள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு, கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த ஹரிநாராயணன் (வயது 60) என்பவரை கண்டறிந்துள்ளனர். சுமார் 20 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த அவரை நேற்று காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். ஹரிநாராயணனை எழும்பூர் தலைமைப் பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
நீண்ட காலமாக தலைமறைவாக இருந்த ஹரிநாராயணனை கைது செய்த, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படையினரை சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் வெகுவாக பாராட்டினார்.