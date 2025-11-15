காட்பாடியின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 36 சவரன் கொள்ளை... போலீசார் விசாரணை!
திருட்டு சம்பவம் அதிகரித்து வருவதால், இரவு நேரத்தில் போலீசாரின் ரோந்து பணியை அதிகரிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : November 15, 2025 at 2:59 PM IST
வேலூர்: காட்பாடி அருகே பூட்டியிருந்த வீட்டை உடைத்து 36 சவரன் தங்க நகை மற்றும் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே திருநகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் ராஜ்குமார். இவர் தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். இந்நிலையில், அவரது மாமியாரின் வீடு அவரது வீட்டுக்கு அருகிலேயே இருப்பதால், அடிக்கடி அங்கு சென்று வருவதை வழக்கமாக வைத்திருந்திருந்தார்.
அதே போல, நேற்று முந்தினம் (நவ.13) இரவும் ராஜ்குமாரும் அவரது மனைவியும் மாமியார் வீட்டிற்கு தங்குவதற்காக சென்றுள்ளனர். அதனை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள் வீட்டிற்கு புகுந்து கைவரிசை காட்டி சென்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று (நவ.14) காலையில் ராஜ்குமார் வீட்டிற்கு திரும்பிய போது, முன் கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கிடந்துள்ளது. அதனால் சந்தேகமடைந்த ராஜ்குமார் வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்த போது, பீரோவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த 36 சவரன் தங்க நகை மற்றும் ரூ.5,000 வரை பணமும் திருடு போனது தெரிய வந்தது.
அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ராஜ்குமார், உடனடியாக விருதம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று ஆய்வு நடத்தினர். தொடர்ந்து, கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, வீடு முழுவதும் இருந்த தடையங்கள் மற்றும் கைரேகைகளை சேகரித்துள்ளனர்.
மேலும், அக்கம்பக்கத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவற்றை சோதனை செய்து வருகின்றனர். இச்சம்பவத்தில் எத்தனை பேர் ஈடுபட்டனர்? திருடர்கள் எந்த வழியில் தப்பி சென்றனர்? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்காக, காட்பாடி டிஎஸ்பி பழனி தலைமையில் சிறப்பு தனிப்படை ஒன்று அமைக்கப்பட்டு, திருடர்களை அடையாளம் காணும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. அவர்கள் அடிக்கடி வெளியே சென்று வருவதை நோட்டமிட்ட திருடர்கள், திட்டமிட்டு கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். மேலும், திருடர்களை விரைவில் கைது செய்வோம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.