‘டிட்வா’ புயல் முன்னெச்சரிக்கை : தஞ்சையில் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்

’டிட்வா’ புயல் காரணமாக தஞ்சையில் 24 கடற்கரை கிராமங்கள் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சையில் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்
தஞ்சையில் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 2:52 PM IST

தஞ்சாவூர்: ’டிட்வா’ புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தஞ்சாவூரில் 35 பேர் கொண்ட தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ‘டிட்வா’ புயல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. புயலானது சென்னை, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திர கடலோர பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், நாளை (நவ.30) கரையை கடக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

குறிப்பாக செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை தவிர, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தஞ்சையில் நேற்று இரவு முதல் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் ஒரத்தநாடு, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி ஆகிய 3 தாலுக்காக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் 24 கடற்கரை கிராமங்கள் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால், மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்க 14 முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு முகாமிலும் 800 பேர் தங்கும் அளவிற்கு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ’டிட்வா’ புயலால் ரெட் அலர்ட்: மரக்காணத்தில் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்

தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்

மழை மற்றும் புயல் காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளில் மீட்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட அரக்கோணத்தில் இருந்து 35 பேர் கொண்ட தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் தஞ்சைக்கு வருகை புரிந்துள்ளனர். இவர்கள், பைபர் படகுகள், மரம் அறுக்கும் இயந்திரம், டார்ச் லைட், ஜெனரேட்டர் உள்ளிட்ட அனைத்து மீட்பு உபகரணங்களுடன் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.

டிட்வா புயல் காரணமாக, தஞ்சை மாவட்டம் கடலோரப் பகுதிகளான அதிராம்பட்டினம், மல்லிப்பட்டினம், ஏரிப்புறக்கரை தோட்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 1,500 விசைப்படகுகளும், 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகளும் பாதுகாப்பாக கரைகளில் நிறுத்தி வைதக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மழை பெய்வதால், கடந்த 10 நாட்களுக்கு மேலாக கடலுக்கு செல்லவில்லை எனவும், இதனால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மழை காரணமாக இன்று பள்ளிக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

