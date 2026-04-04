ஈரானில் தவித்த 345 மீனவர்கள் சிறப்பு விமானத்தில் சென்னை அழைத்து வரப்பட்டனர்

ஈரானில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட மீனவர்கள் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 4, 2026 at 11:23 PM IST

சென்னை: ஈரானில் சிக்கித் தவித்த 345 மீனவர்கள் மீட்கப்பட்டு சிறப்பு விமானத்தில் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். அவர்களை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், விமான நிலையத்தில் வரவேற்று அவர்களின் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தார்.

ஈரானில் இந்திய மீனவர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கியிருந்து மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருகின்றனர். கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதியில் ஈரான், அமெரிக்கா- இஸ்ரேல் இடையே போர் உருவானதை அடுத்து, இந்திய மீனவர்கள் மீன்பிடித் தொழில் இல்லாமலும், இந்தியாவுக்கு திரும்பி வருவதற்கு விமான போக்குவரத்து இல்லாமலும் தவித்துக் கொண்டிருந்தனர்.

அவர்கள் அனைவரையும் பத்திரமாக மீட்டு இந்தியா அழைத்து வருவதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வந்தன. ஆனால் ஈரானில் விமான போக்குவரத்து முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் மீட்பு நடவடிக்கைகள் தாமதம் ஆகின.

இந்த நிலையில், ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் மீனவர்களை படிப்படியாக மீட்கும் நடவடிக்கையில் முதற் கட்டமாக 345 இந்திய மீனவர்கள், ஈரானில் இருந்து அர்மீனியா நாட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, அங்கிருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.

அவர்களை, சென்னை விமான நிலையத்தில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றார். தனி விமானத்தில் வந்த 345 பேரில், 327 பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். மற்றவர்கள், கேரளா (10), புதுச்சேரி (5), குஜராத் (2), ஒடிசா (1) ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள்.

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 327 பேரில், 175 பேர் கன்னியாகுமரியை சேர்ந்தவர்கள். நெல்லை (80), ராமநாதபுரம் (19 பேர்), மயிலாடுதுறை (17 பேர்) மற்றும் நாகை, கடலூர், விழுப்புரம், சென்னை, செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்த மீனவர்கள் 6 சிறப்பு பேருந்துகளில் அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

முன்னதாக, மீனவர்களை வரவேற்க வந்த மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "போர் நடக்கும் ஈரானில் தவித்த தமிழகத்தைச் சார்ந்த மீனவர்கள், பாதுகாப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்டது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அவர்கள், ஈரானில் மிகவும் கடுமையான சூழலை எதிர்கொண்டனர். சுமார் 20 மணி நேரம் பயணம் செய்து அர்மேனியா நாட்டிற்குச் சென்று, அங்கிருந்து இந்தியா அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வழிகாட்டுதலின்படி, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தலைமையில் வெளியுறவு அமைச்சக அதிகாரிகள் இரவு பகலாக உழைத்து மீனவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்டு அழைத்து வந்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் இந்தி திணிக்கப்படுவதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் முற்றிலும் பொய்யானவை. எந்த மொழியையும் யாரும் திணிக்கவில்லை. பள்ளிகளில் தமிழ் மொழி கற்பது கட்டாயம். மூன்றாவது மொழி என்பது மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் விருப்பப்படி தேர்வு செய்யக்கூடியது. அவர்கள் விருப்பம் எந்த மொழியையும் கற்கலாம்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன் வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரம் அற்றவை. தமிழக மக்கள் இதுபோன்ற பொய்யான தகவல்களை நம்ப மாட்டார்கள். வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுகவிற்கு தோல்வி பயம் வந்து விட்டதால் இது போன்று குற்ற சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், "ஈரானில் தவித்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 327 மீனவர்கள் உட்பட 345 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு, சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். அவர்களை தமிழகத்திற்கு கொண்டுவர ஒரு நபருக்கு 93 ஆயிரம் ரூபாய் செலவானது. ஆனால், இங்கு இருப்பவர்கள் எங்களைத் குறைதான் சொல்வார்கள்" என்றார்.

சென்னை வந்த மீனவர்கள் கூறுகையில், "ஈரானில் கடந்த ஒரு மாதமாக பல கஷ்டங்களை அனுபவித்தோம். எங்களை மீட்டு தாயகம் அழைத்து வர இந்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். இவ்வளவு விரைவாக பிரதமர் நடவடிக்கை எடுத்து எங்களை மீட்டு வருவார்கள் என நாங்கள் நினைக்கவில்லை. மத்திய அரசுக்கும் பிரதமருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னும் 300 பேரை அழைத்து வர பிரதமர் மோடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் அவர்களும் விரைவில் இந்தியா அழைத்து வரப்படுவார்கள்" என்று தெரிவித்தனர்.

