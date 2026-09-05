ராணுவ பயிற்சியை நிறைவு செய்த 342 அதிகாரிகள் பணியில் இணைந்தனர்
நாட்டிற்கான தன்னலமற்ற சேவை மற்றும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் சிறந்து விளங்குதல் ஆகிய ராணுவத்தின் முக்கிய விழுமியங்களைப் பின்பற்ற வேண்டும் என புதிய அதிகாரிகளுக்கு அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் அறிவுறுத்தினார்.
Published : September 5, 2026 at 10:01 PM IST
சென்னை: ராணுவ பயிற்சியை நிறைவு செய்த 342 அதிகாரிகள் இன்று ராணுவ பணியில் தங்களை இணைத்து கொண்டனர்.
சென்னை, ஆலந்தூர் அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமியில் (OTA) குறுகிய கால சேவை (SSC) 122-வது பிரிவு மற்றும் எஸ்எஸ்சி (SSC) பெண்கள் 36-வது பிரிவு அதிகாரி பயிற்சி மாணவர்களின் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு மிக சிறப்பாக இன்று (செப்டம்பர் 5) நடைபெற்றது.
பரமேஸ்வரன் அணிவகுப்பு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ராணுவப் பயிற்சியை நிறைவு செய்த 313 ஆண் அதிகாரி பயிற்சி மாணவர்களும், 29 பெண் அதிகாரி பயிற்சி மாணவர்களும் என மொத்தம் 342 பேர் கலந்துக் கொண்டனர். தொடர்ந்து, இந்திய ராணுவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் அவர்கள் அதிகாரிகளாக பணியில் இணைந்தனர்.
இதேபோல், சீஷெல்ஸ், தான்சானியா, உகாண்டா, ஜிம்பாப்வே, எஸ்வாட்டினி, பூட்டான் மற்றும் லெசோதோ ஆகிய நட்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த 7 ஆண் மற்றும் 10 பெண் அதிகாரி பயிற்சி மாணவர்கள் என மொத்தம் 17 பேரும் தங்களது பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தனர். இதன் மூலம் இந்தியாவுக்கும், நட்பு நாடுகளுக்கும் இடையேயான ராணுவ நல்லுறவும், ஒத்துழைப்பும் மேலும் வலுப்பெற்றுள்ளது.
நிகழ்ச்சியில் மதிப்பாய்வு அதிகாரியாகப் பங்கேற்ற கடற்படைத் தளபதி அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன், அணிவகுப்பைப் பார்வையிட்டு, புதிதாகப் பணியில் இணைந்த அதிகாரிகளுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். பயிற்சி மாணவர்கள் மற்றும் ஓடிஏ பணியாளர்களின் சிறப்பான சாதனைகளையும் அவர் பாராட்டினார்.
நாட்டிற்கான தன்னலமற்ற சேவை மற்றும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் சிறந்து விளங்குதல் ஆகிய ராணுவத்தின் முக்கிய விழுமியங்களைப் பின்பற்ற வேண்டும் என புதிய அதிகாரிகளுக்கு அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் அறிவுறுத்தினார்.
அணிவகுப்பைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற பிப்பிங் (Pipping) விழாவில், புதிய அதிகாரிகள் தங்களது தோள்களில் சம்பந்தப்பட்ட ராணுவப் பிரிவுகள் மற்றும் படைப்பிரிவுகளின் சின்னங்களை அணிந்தனர். மேலும், இந்திய அரசியலமைப்புக்கு விசுவாசமாக இருப்பதுடன், எத்தகைய சூழலிலும் நாட்டை பாதுகாப்பதாக உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
நிகழ்ச்சியில், பயிற்சியை நிறைவு செய்தவர்களின் பெற்றோர், முக்கியப் பிரமுகர்கள் மற்றும் தூதரகப் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்துகொண்டனர். இதையடுத்து, சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அதிகாரி பயிற்சி மாணவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
அந்தவகையில், பியூஓ (BUO) குர்கீரத் சிங் ஹோராவுக்கு ‘கௌரவ வாள்’ (Sword of Honour) மற்றும் வெண்கலப் பதக்கம், ஏயூஓ (AUO) அபினப் சௌஹானுக்கு ஓடிஏ தங்கப் பதக்கம், ஏசிஏ (ACA) நிகெட் சிங் தோமருக்கு வெள்ளிப் பதக்கம் ஆகியவற்றை அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் வழங்கினார்.