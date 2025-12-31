ETV Bharat / state

Yearender 2025: தமிழ்நாட்டிற்கு தலைவலியாக மாறிய ’நாய்க்கடி’ பிரச்சனை: ஒரே ஆண்டில் 33 பேர் உயிரிழப்பு

தமிழ்நாட்டில் 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 6 லட்சத்து 23 ஆயிரம் 426 பேர் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 10:59 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 2025ஆம் ஆண்டில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டு 33 பேர் உயிரிழந்தனர் என்று பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் இயற்கை சீற்றம், பொருளாதார சரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் மனிதர்களை இன்னலில் ஆழ்த்தும். அந்த வகையில் நாய்க்கடி பிரச்சனை 2025 ஆம் ஆண்டில் பெரும் தலைவலியாக அமைந்தது. அனைவரும் செல்லப்பிராணிகளாக வளர்க்கும் நாயை பார்த்தாலே அச்சம் ஏற்படும் அளவிற்கு இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் பேசுபொருளானது.

தமிழ்நாட்டில் 2025ஆம் ஆண்டு மொத்தம் 6 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 426 பேர் நாய்க்கடி ஆளாகினர். இவர்களில் 33 பேர் உயிரிழந்தனர். நாய் கடித்தவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டை விட அதிகரித்து இருந்தாலும், 2024ஆம் ஆண்டிலும் 4 லட்சத்து 80 ஆயிரத்து 483 பேரை நாய் கடித்ததில் 43 பேர் இறந்தனர். நடப்பாண்டில் பொது மக்களிடம் ஏற்படுத்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு, ஆரம்ப சுகதார நிலையங்களிலும் ரேபிஸ் தடுப்பூசியை முழுமையாக செலுத்தியது போன்ற காரணங்களால் இறப்பு எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 2025ஆம் ஆண்டில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்கள் குறித்த புள்ளி விவரங்களை பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. உள்ளாட்சி அமைப்புகளான மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் வழங்கிய நிலுவையில் இருந்த தரவுகள் அனைத்தும் ஆண்டு இறுதியில் இணைக்கப்பட்டு இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறையின் தகவல்படி 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரையில் தமிழ்நாட்டில் நாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 6,23,426 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த ஆண்டில் நாய் கடியால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளால் 33 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

மாவட்ட வாரியாக நாய்க்கடி பாதிப்பு விபரம்
மாவட்ட வாரியாக நாய்க்கடி பாதிப்பு விபரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில் அதிகபட்ச சேலம் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா 4 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். சென்னை மாநகராட்சியில் நாய் கடியால் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். ஏனைய மாவட்டங்களான கோயம்புத்தூரில் 3 பேரும், மதுரை, சிவகங்கை, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரியில் தலா 2 பேர் என உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.

சேலம் மாவட்டத்தில் அதிக பாதிப்பு

மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக சேலம் மாவட்டத்தில் 41,832 பேர் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். அதனைத்தொடர்ந்து 2025ஆம் ஆண்டில் திருவள்ளூர் 27,598, செங்கல்பட்டு 26,233, கன்னியாகுமரி 24,631,
தஞ்சாவூர் 23,853, காஞ்சிபுரம் 23,388, சிவகங்கை 23,028, புதுக்கோட்டை 22,022 ஆகிய எண்ணிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

2018 முதல் 2022 வரை 44 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 964 பேர் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி 2018 முதல் 2022 வரை ரேபிஸ் நோயால் (வெறி நாய்க்கடி) 121 இறந்துள்ளனர். 2023ஆம் ஆண்டில் 6,39,468 பேருக்கு நாய் கடிதத்தில் 20 பேர் இறந்தனர். அதேபோல் 2024ஆம் ஆண்டில் 4,80,483 பேருக்கு நாய் கடித்ததில் 43 பேர் இறந்தனர்.

நாய்க்கடிக்கு சிகிச்சை என்ன?

இந்த நிலையில் நாய் கடித்தால், உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் செல்ல வேண்டும். கடிபட்ட காயத்தை 15 நிமிடங்களுக்கு சோப் பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இப்படிச் செய்யும் போது காயங்களின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் ரேபீஸ் வைரஸ்கள் 80 சதவீதம் அழிந்துவிடும். மருத்துவமனைக்குச் சென்று, மருத்துவர்கள் ஆலோசனை பெற்று தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

மேலும், ​​தடுப்பூசி அட்டவணையைப் பின்பற்றி தடுப்பூசியை முறையாகச் செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக, எவ்வித மூலிகை மருந்துகளையும் பயன்படுத்தக் கூடாது. சுய மருத்துவம் செய்யக் கூடாது என பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதுடன் ஆரம்ப சுகதார நிலையங்களிலும் ரேபிஸ் தடுப்பூசியை இருப்பில் வைத்து செலுத்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

