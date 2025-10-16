லாரியில் ரகசிய அறை... ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள கஞ்சா கடத்தல்... 2 பேரை அலேக்காக தூக்கிய போலீஸ்!
ஆந்திராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு லாரியில் கடத்தி வரப்பட்ட வந்த சுமார் ரூ. 2 கோடி மதிப்புள்ள 320 கிலோ கஞ்சாவை மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : October 16, 2025 at 7:51 PM IST
சென்னை: லாரியில் ரகசிய அறை வைத்து நூதன முறையில் கஞ்சா கடத்தலில் ஈடுபட்ட இருவரை மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்து தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை காவல் துறையினர் தொடர்ந்து போதைப்பொருள் கடத்தல் குறித்து தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் இருந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலிருந்து சென்னைக்கு லாரி மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தப்பட்டு வருவதாக மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், சென்னை - திருவள்ளூர் எல்லை பகுதிகளில் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது சென்னை செங்குன்றம் அடுத்த காரனோடை சுங்கச்சாவடியில் அனைத்து வாகனங்களையும் நிறுத்தி அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த பச்சை நிற சரக்கு லாரி ஒன்று சந்தேகத்திற்கு இடமாக இருந்ததால், அதனை மடக்கி பிடித்து தீவிர சோதனை செய்தனர். வாகனத்தில் எந்த போதைப்பொருளும் இல்லை. ஆனால், லாரியின் பாடி சற்று வித்தியாசமாக இருந்ததால் அடித்தளத்தை தட்டிப் பார்த்த போது அதில் ரகசிய அறை ஒன்று இருந்துள்ளது. அதை சோதனை செய்த போது 150 பண்டல்களில் கஞ்சா மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
அவற்றை பிரித்து பார்த்ததில் சுமார் ரூ. 2 கோடி மதிப்புள்ள 320 கிலோ கஞ்சா கைப்பற்றப்பட்டது. இதையடுத்து லாரியை ஓட்டி வந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கெருகம்பாக்கத்தை சேர்ந்த அப்துல் இப்ராஹிம் (59) என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் கஞ்சா ஆந்திராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு கடத்தப்பட்டு வந்தது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், போலி நம்பர் பிளேட் மற்றும் போலி ஃபாஸ்டேக் பயன்படுத்தி வந்ததை கண்டுபிடித்தனர். மேலும் அவர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் மதன் பாபு (29) என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
|இதையும் படிங்க: கடைகளின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை - தொடர்ந்து கைவரிசை காட்டும் கும்பல்! களத்தில் இறங்கிய போலீசார்!
தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த கடத்தல் சம்பவத்துக்கு பின் உள்ள அனைவரையும் தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர தேடி வருகின்றனர். மேலும் இவர்களுக்கும் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கும் தொடர்புள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.