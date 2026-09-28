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பரந்தூர் நிலத்தை விவசாயிகளிடம் திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டும் - தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதற்காக மாநில அரசாங்கம் புதிய நீர்நிலை கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் பேரணி
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 2:38 PM IST

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தூத்துக்குடி: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் 31-வது மாநில மாநாடு இன்று (செப்டம்பர் 28) தொடங்கியது. இதில் பயிர்க்கடன் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டும் என்ற தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியை தாமதமின்றி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும், பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் கைவிடப்பட்டதால் அதனை விவசாயிகளுக்கு திருப்பித் தர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது.

தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் 31-வது மாநில மாநாடு தூத்துக்குடியில் இன்று தொடங்கியது. தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து வந்திருந்த விவசாயிகள் மற்றும் சங்க பிரதிநிதிகள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற பேரணி தூத்துக்குடி அண்ணா நகர் பகுதியில் தொடங்கியது. இந்த பேரணி தூத்துக்குடி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று மாநாடு நடைபெறும் இடத்தில் நிறைவடைந்தது.

இந்த பேரணியில் அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளர் விஜி கிருஷ்ணன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் ரவீந்திரன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த மாநாட்டில் விவசாயிகள் சங்க பொதுச்செயலாளர் சாமி நடராஜன் பேசுகையில், “மத்திய பாஜக அரசு கடந்த 12 ஆண்டுகளில் விவசாயிகளின் கோரிக்கை எதையும் நிறைவேற்றவில்லை. விளைபொருட்களுக்கான ஆதார விலையை உயர்த்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

அதே போல் மத்திய அரசாங்கம் விவசாயத்தை கார்ப்பரேட் கைகளில் மாற்றுவதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. மின்சார திருத்த சட்ட மசோதா 2025, விளை பொருட்கள் விலை மசோதா 2025, வெளிநாடுகளில் இருந்து உணவு தானியத்தை இறக்குமதி செய்வதற்கான தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் போன்றவற்றிற்கு விவசாயிகள் தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் அந்த 3 மசோதாக்களையும் மத்திய அரசு திரும்பப் பெற்றது.

மேலும், தவெக அரசு தேர்தல் காலத்தில் கூறிய, விவசாயிகளின் அனைத்து கூட்டுறவு கடன்களையும் ரத்து செய்வோம் என்ற அறிவிப்பை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும். அதே போன்று தமிழ்நாட்டில் நன்கு விளையக்கூடிய நஞ்சை நிலங்களை, அரசு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு கையப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதை கைவிட வேண்டும்.

பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்காக விவசாயிகளிடம் இருந்து கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை அவர்களிடம் திருப்பி வழங்க வேண்டும். ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு அந்த நிலங்களில், வேறு திட்டங்களை தொடங்கப் போவதாக கூறுகிறது. அதை எதிர்க்கிறோம். தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதற்காக மாநில அரசாங்கம் புதிய நீர்நிலைக் கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டும்.

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இந்த ஆண்டு கடுமையான வறட்சி நிலவி வரும் நிலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் குருவை சாகுபடி இல்லை. எனவே கர்நாடக அரசிடம் உச்ச நீதிமன்ற இறுதி தீர்ப்பின்படி தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய தண்ணீரை பெற்றுத் தர தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து நாளை மற்றும் நாளை மறுநாளும் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விவசாயிகள் சந்தித்து வரும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது.

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