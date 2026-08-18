தென்மாநில முதல்வர்கள் மாநாடு 2026| அமித் ஷா முன்னிலையில் ஒலிக்கப் போகும் 'தென்னகத்தின்' உரிமைக்குரல்!
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெறும் இம்மாநாட்டில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் மற்றும் தமிழக அரசு தரப்பில் அமைச்சர்கள் ஆர். நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
Published : August 18, 2026 at 8:01 PM IST
- By எஸ். சையத் இப்ராஹிம்
மத்திய-மாநில அரசுகளின் உறவை வலுப்படுத்தும் மிக முக்கியமான 31-வது தென்னக மண்டலக் குழு மாநாடு (Southern Zonal Council Meeting) அதாவது தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடு, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள கோவளத்தில் நாளை (ஆகஸ்ட் 19, 2026) பிரம்மாண்டமாக தொடங்குகிறது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெறும் இந்த உயர்மட்ட மாநாட்டை மிகச் சிறப்பாக நடத்துவதற்கான அனைத்து பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு ஏற்பாடுகளையும் தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செய்துள்ளது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு அச்சம், நிதிப் பகிர்வில் பாரபட்சம் போன்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகளை மத்திய அரசிடம் ஒரே குரலில் தென்மாநிலங்கள் உரக்கச் சொல்லும் முக்கிய அதிகார மையமாக இந்த மாநாடு பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நதிநீர் பிரச்சினைகள் தொடர்பாகவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென்மாநில முதல்வர்கள் மாநாட்டின் வரலாறு
இந்திய அரசியலமைப்பின் 263-வது பிரிவின் கீழ், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த 1956-ஆம் ஆண்டு மாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டத்தின் மூலம் 5 மண்டலக் குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அதில் தென்னக மண்டலக் குழுவும் ஒன்றாகும்.
இந்த குழுவில் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களும், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசமும் உறுப்பினர்களாக உள்ளன.
ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் இந்த குழுவின் நிரந்தரத் தலைவராகச் செயல்படுவார். மாநாட்டை நடத்தும் மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் அந்த ஆண்டிற்கான துணைத் தலைவராகச் செயல்படுவார்.
ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு தென்மாநிலங்களில் இந்த மாநாடு சுழற்சி முறையில் நடத்தப்படுகிறது. இதற்கு முந்தைய 30-வது மாநாடு 2022-ல் கேரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது.
தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டின் முக்கியத்துவம்
தேசிய அளவில் தென்மாநிலங்கள் கல்வி, பொருளாதாரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பில் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. இந்தியாவின் ஒட்டு மொத்த ஜிடிபியில் (GDP) 30%-க்கும் மேல் தென்மாநிலங்களின் பங்களிப்பு உள்ளது. எனினும், நிதிப் பகிர்வு மற்றும் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பான பல பொதுவான சவால்களை தென்மாநிலங்கள் எதிர்கொண்டு வருகின்றன.
மத்திய அரசுக்கும், மாநிலங்களுக்குள்ளும் எழும் நதிநீர்த் தகராறுகள், எல்லைப் பிரச்சினைகள், கடலோரப் பாதுகாப்பு போன்ற சிக்கல்களை நீதிமன்றத்திற்கு செல்லாமல், நேருக்கு நேர் பேசித் தீர்வு காண்பதற்கான மிக முக்கிய ஜனநாயக தளமாக இந்த மாநாடு திகழ்கிறது.
வரலாற்றில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள்
காவிரி, முல்லைப் பெரியாறு போன்ற நதிநீர்ச் சிக்கல்களால் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா இடையே எப்போதும் அரசியல் பதற்றம் நிலவும். ஆனால், ஆந்திராவின் திருப்பதியில் நடைபெற்ற ஒரு மாநாட்டின் போது, தென்மாநில முதல்வர்கள் தங்களின் அரசியல் மாச்சரியங்களைக் கடந்து ஒன்றாக அமர்ந்து மதிய உணவு அருந்தி, நதிநீர் மேலாண்மை குறித்துச் சுமூகமாகப் பேசியது ஒரு முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வாகப் பார்க்கப்பட்டது.
கேரளாவில் நடைபெற்ற கடந்த மாநாட்டில், ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா முன்னிலையில், தென்மாநிலங்களுக்கு நிதிப் பகிர்வில் அநீதி இழைக்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்கள் மிகக் கடுமையான வாதங்களை முன்வைத்தன. இது அப்போது தேசிய அளவில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.
சில நேரங்களில் மத்திய அரசுடன் ஏற்படும் கொள்கைரீதியான மோதல்கள் காரணமாக, தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் இந்த மாநாட்டை புறக்கணித்து தங்களது தலைமைச் செயலாளர்களை மட்டும் அனுப்பிய வரலாறும் உண்டு.
இந்த ஆண்டு மாநாட்டில் கலந்து கொள்பவர்கள்
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெறும் இம்மாநாட்டில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் மற்றும் தமிழக அரசு தரப்பில் அமைச்சர்கள் ஆர். நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இதே போல், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் அல்லது அவர்களது பிரதிநிதிகள், புதுச்சேரியின் துணை நிலை ஆளுநர் அல்லது அவரது பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
தென் மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்கள் உள்பட உயர் அதிகாரிகளும் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
தமிழ்நாடு அரசு செய்துள்ள பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள்
யுனெஸ்கோ உலகப் பாரம்பரிய சின்னமாக விளங்கும் மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள கோவளம் நட்சத்திர விடுதி வளாகத்தில் இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது. மாநாட்டையொட்டி செங்கல்பட்டு மற்றும் சென்னை காவல் துறை சார்பில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மாமல்லபுரம் மற்றும் கோவளம் பகுதிகள் பலத்த பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்த தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் தலைமையில் பல கட்ட ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, விருந்தினர்களுக்கான தங்குமிடம், போக்குவரத்து வசதிகள் சிறப்பாகச் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விவாதிக்கப்படவுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்
31-வது தென்மாநில முதலமைச்சர் மாநாடு அரசியல்ரீதியாகவும் கொள்கைரீதியாகவும் மிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு (Delimitation Process) அச்சம்: மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டால், மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்தி சாதனை படைத்த தென்மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் (நாடாளுமன்ற இடங்கள்) குறைந்து விடும் என்ற மிகப்பெரிய அச்சம் தென்மாநில முதல்வர்களிடம் உள்ளது. இது குறித்து மத்திய அரசிடம் தென்மாநிலங்கள் கூட்டுக்குரல் எழுப்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதிநீர் பிரச்சினைகள்: காவிரி நதிநீர் பகிர்வு, முல்லைப் பெரியாறு அணை பாதுகாப்பு மற்றும் பாலாறு விவகாரங்கள் குறித்து தமிழ்நாடு அண்டை மாநிலங்களுடன் விவாதிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பொருளாதார உரிமைகள் மற்றும் நிதிப் பகிர்வு: 16-வது நிதி ஆணையத்தின் கீழ் தென்மாநிலங்களுக்கான வரிப் பகிர்வை உயர்த்துவது மற்றும் ஜிஎஸ்டி (GST) இழப்பீடு குறித்தும் மத்திய அரசிடம் தென் மாநில முதல்வர்கள் ஒன்றாக குரல் எழுப்புவார்கள் என கூறப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு: நீண்ட கடற்கரையைக் கொண்ட தென்மாநிலங்களின் கடலோரப் பாதுகாப்பு, உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு மற்றும் அண்மைக்காலமாகப் பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ள போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சருடன் விரிவான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.