சென்னை விமான நிலையில் 31 விமானங்கள் ரத்து: பயணிகள் கடும் அவதி
கடந்த சில நாட்களாகவே இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானங்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருவதால் நாடு முழுவதும் விமான சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : December 5, 2025 at 10:38 AM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (டிச.5) அதிகாலை முதல் இரவு 8 மணி வரை சுமார் 31 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புயல் காரணமாக தொடர்ந்து பெய்துவந்த கனமழையால் சென்னையில் கடந்த ஒருசில நாட்களாக குறிப்பிட்ட விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. தற்போது மழை அளவு குறைந்து நிலைமை சீராகிவரும் நிலையில் இன்றும் பல விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், விமானங்கள் தாமதமாக வருவதாலும் பயணிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (டிச.5) அதிகாலை முதல் இரவு 8 மணி வரை சுமார் 31 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 20 புறப்பாடு விமானங்கள், 11 வருகை விமானங்கள் என மொத்தம் 31 விமான சேவைகள் இரவு 8 மணி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை மும்பை, ராய்ப்பூர், டெல்லி, ஹைதராபாத், கோவை, திருச்சி, விசாகப்பட்டினம், அபுதாபி, இலங்கை, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு புறப்படும் மற்றும் வருகை விமானங்களாகும்.
விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது மட்டுமல்லாமல், சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பாடு மற்றும் வருகை என சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் பல மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கப்படுகிறது. மேலும் விமானங்கள் ரத்து மற்றும் தாமதம் குறித்து முறையான அறிவிப்புகள் பயணிகளுக்கு கொடுக்கப்படாததால் அவர்கள் பயணங்களை மேற்கொள்வதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே நீண்ட நேரமாக விமான நிலையம் வந்து காத்துக் கொண்டிருந்த பயணிகள் சிலர் ஆத்திரமடைந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலைய புறப்பாடு பகுதியிலுள்ள தனியார் விமான நிறுவன டிக்கெட் கவுண்டரை சூழ்ந்துகொண்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் விமான நிலைய அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானம் செய்தனர். அதற்கு பயணிகள் தரப்பில் விமானங்கள் ரத்து மற்றும் தாமதம் குறித்த முறையான அறிவிப்பை இணையதளத்தில் பதிவிடுமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாகவே இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானங்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றன. இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தில் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாகவும், ஊழியர்கள், நிர்வாகத்திடையே ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் காரணமாகவும், சென்னையில் மட்டுமில்லாமல் இந்தியா முழுவதுமுள்ள பல்வேறு விமான நிலையங்களிலும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.