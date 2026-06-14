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சேலத்தில் 302 கிலோ குட்கா பறிமுதல் - ஒருவர் கைது

குட்கா மூட்டைகளையும், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும் அம்மாப்பேட்டை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

குட்கா மூட்டைகள் பறிமுதல்
குட்கா மூட்டைகள் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 12:46 PM IST

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சேலம்: தடை செய்யப்பட்ட போதை பொருட்களை கடத்தி வந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டு, அவரிடம் இருந்து 302 கிலோ எடையுள்ள குட்கா மூட்டைகளை காவல் துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

அரசால் தடைச் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தை முற்றிலும் ஒழிக்கும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், சேலம் மாநகரத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் காவல்துறையினர் நடைரோந்து மேற்கொண்டு குற்ற நடவடிக்கைகளைக் கண்காணித்து வருகின்றனர். அத்துடன், குற்ற நிகழ்வுகளைத் தடுக்கும் பொருட்டு காவல்துறையினர், நடைரோந்து சென்று பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சேலம் மாநகரம், அம்மாப்பேட்டை குமரகிரி ஏரி பகுதியில் புகையிலைப் பொருட்களை விற்பனைச் செய்வதாக அம்மாப்பேட்டை காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, அந்த பகுதிக்கு விரைந்துச் சென்ற காவல்துறையினர், காரில் இருந்த ஒருவரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.

அப்போது அந்த நபர் முன்னுக்குப் பின் முரணான வகையில் பதிலளித்துள்ளார். இதனால் சந்தேகமடைந்த காவல்துறையினர், அவரது காரை தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர். அப்போது காரில் மூட்டை மூட்டையாக சுமார் 302 கிலோ அளவிலான புகையிலைப் பொருட்களைப் பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரிய வந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட முகமது சுலைமான்
கைது செய்யப்பட்ட முகமது சுலைமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, அவரை கைது செய்த காவல்துறையினர், குட்கா மூட்டைகளையும், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும் அதிரடியாகப் பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் அவரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.

அதில், சேலம் மணியனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது சுலைமான் என்பதும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து புகையிலைப் பொருட்களைக் கடத்தி வந்து சேலத்தில் உள்ள மளிகைக் கடைகளில் அதிக விலைக்கு விற்பதும் தெரிய வந்தது. மேலும் சிறுவர்களுக்கு விற்பனை செய்து வந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

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இதையடுத்து, முகமது சுலைமான் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை காவல்துறையினர் மேற்கொண்டுள்ளனர். அதேபோல், குட்கா பொருட்களை எங்கிருந்து வாங்கினார்? எந்தெந்த கடைகளுக்கு விற்பனை செய்து வருகிறார்? என்பது குறித்தும் அவரிடம் துருவி துருவி காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குட்கா மூட்டைகள் பிடிபட்ட சம்பவம், அம்மாப்பேட்டை பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

302 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
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