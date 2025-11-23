ETV Bharat / state

கொடைக்கானலில் 3000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கற்திட்டைகள்: ஆய்வு செய்த தொல்லியல் துறையினர்!

தஞ்சை பெரிய கோயிலை விட 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாக கற்திட்டுகள் உள்ளதாக தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கொடைக்கானலில் 3000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆதிமனிதன் கற்திட்டைகள்
கொடைக்கானலில் 3000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆதிமனிதன் கற்திட்டைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 6:56 PM IST

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் 3000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆதிமனிதன் கற்திட்டைகளை தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு செய்தனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் கீழ் மலை பகுதியான பண்ணைக்காட்டில் இருந்து தாண்டிக்குடி கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள எதிரொலி பாறை அமைந்துள்ளது. இது தொல்லியல் துறை கட்டுபாட்டில் அமைந்துள்ள சுமார் 3000 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த இடமாகும். இங்கு 20-க்கும் மேற்பட்ட கற்திட்டைகள் அமைந்துள்ளது. மேலும் இந்த கற்திட்டைகள் அமைந்துள்ள பகுதியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக போதிய பராமரிப்பு இல்லாமல் புதர்கள் மண்டி சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது.

இது குறித்து பலமுறை அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இந்த நிலையில் தொல்லியல் துறை சார்பில் உலக பாரம்பரிய வார விழாவை முன்னிட்டு 20-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் இந்த பகுதிக்கு வந்து இங்குள்ள கற்திட்டைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மேலும் முதற்கட்டமாக இங்கு புதர்களை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டதுடன், சிதிலமடைந்துள்ள கற்களை தற்காலிகளாக சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

கொடைக்கானலில் 3000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆதிமனிதன் கற்திட்டைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனை தொடர்ந்து, திருச்சி தொல்லியல் துணை கண்காணிப்பாளர் முத்துகுமார் பேசுகையில், "திருச்சியில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரையில் 162 நினைவு சின்னங்கள் உள்ளது. இதில் திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டை உட்பட கொடைக்கானல் மலை பகுதியில் 5 பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்கள் உள்ளது. மேலும் உலக பாரம்பரிய வார விழாவில் இந்த பழமையான சின்னங்கள் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இங்கு வந்துள்ளோம்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இங்குள்ள கற்திட்டைகள் சுமார் 3000 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்தது. இது தஞ்சை பெரிய கோயிலை விட 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. கீழடியை விட மிகவும் பழமையான ஒரு நினைவு சின்னமாக இது உள்ளது" என தெரிவித்தார்.

