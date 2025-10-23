கதறும் விவசாயிகள்... வேலூரில் 300 ஏக்கர் பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி சேதம்!
ஒடுகத்தூர் பகுதியில் பெய்த தொடர் கனமழையால் அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் இருந்த 300 ஏக்கர் சாமை பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளது.
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஒடுகத்தூர் சுற்று வட்டாரப் பகுதியில் 300 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட சாமை பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து, சென்னை உட்பட வட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக இடைவிடாது கனமழை பெய்தது. இதனால், பல்வேறு நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன. மழையுடன் சூறைக் காற்றும் வீசுவதால், விவசாய பயிர்கள் சாய்ந்தும், நீரில் மூழ்கியும் சேதமடைந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், வேலூரில் நேற்று முழுவதும் பெய்த கனமழையால் ஒடுகத்தூர் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளான தீர்த்தம், கொட்டாவூர், கெங்கசானி குப்பம், சேர்பாடி, வண்ணாந்தாங்கல், மடையாப்பட்டு, ஆசனாம்பட்டு, தென்புதூர், பின்னத்துரை, வரதலம்பட்டு, கீழ்கொத்தூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் பயிரடப்பட்ட சாமை, தினை உள்ளிட்ட அனைத்து பயிர்களும் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன.
அதே போல், ஜவ்வாது மலைப் பகுதிகளான தேந்தூர், பீஞ்சமந்தை, குப்சூர், கட்டிப்பட்டு, முள்ளுவாடி, எல்லுப்பாறை, புதூர், தொங்குமலை, ஜார்தான்கொல்லை, எலந்தபுதூர் உள்ளிட்ட சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட மலைக் கிராமங்களில் 300 ஏக்கர் பரப்பளவில் விளைவிக்கப்பட்டு, அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சாமை மற்றும் பிற சிறுதானிய பயிர்கள் மண்ணில் சாய்ந்து விழுந்து சேதமடைந்தன.
மழை தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் நீடித்தால், மண்ணில் சிக்கியுள்ள பயிர்கள் முளைத்து பயன்பாடின்றி போகும் என்று விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். இதனால், மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உடனடி நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயி கண்ணன் கூறுகையில், “எங்கள் கிராமங்களில் பலரும் சிறுகுறு தானியங்களை பயிரிட்டுள்ளோம். இந்த பயிர்களை அறுவடை செய்ய இன்னும் சில நாட்கள் மட்டுமே இருந்தது. ஆனால், மழை காரணமாக பயிர்கள் அனைத்தும் சாய்ந்து சேதமடைந்துள்ளன. சேதமடைந்த பயிர்களை மதிப்பிட்டு, உடனடியாக அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்” எனக் கூறினார்.