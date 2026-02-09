ETV Bharat / state

ஊதுபத்தி தொழிற்சாலை மீது பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு

மாமுல் கேட்டதில் ஏற்பட்ட தகராறே இந்த தீவைப்பு சம்பவத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

பெட்ரோல் குண்டு வீசியதில் பற்றியெரிந்த ஊதுபத்தி தொழிற்சாலை
பெட்ரோல் குண்டு வீசியதில் பற்றியெரிந்த ஊதுபத்தி தொழிற்சாலை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 5:07 PM IST

வேலூர்: அணைக்கட்டு தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த ஊதுபத்தி தொழிற்சாலை மீது மர்ம நபர் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு தாலுகா, சத்தியமங்கலம் ஊராட்சி, கன்னிகாபுரம் பகுதியில் ஊதுபத்தி தொழிற்சாலை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் என்பவர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த ஊதுபத்தி தொழிற்சாலையை நடத்தி வருகிறார்.

இந்நிலையில், இன்று (பிப்.9) அதிகாலை தொழிற்சாலையில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. இதைப் பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் வேலூரில் இருந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். ஆனால் அதற்குள் தொழிற்சாலையில் இருந்த சுமார் 30,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து நாசமானதாக தொழிற்சாலை உரிமையாளர் செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனையடுத்து இச்சம்பவம் குறித்து செந்தில்குமார் விரிஞ்சிபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்பவர் தன்னிடம் மாமுல் கேட்டு தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வந்ததாகவும், அதை வழங்க மறுத்ததால் ஆத்திரமடைந்து தனது தொழிற்சாலை மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ரூ.9,000 கோடி முதலீட்டில் டாடா மோட்டார்ஸ் தொழிற்சாலை - ராணிப்பேட்டையில் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்

புகாரின் பேரில் விரிஞ்சிபுரம் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையிலும், மாமுல் கேட்டதில் ஏற்பட்ட தகராறே இந்த தீவைப்பு சம்பவத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே பெட்ரோல் குண்டு வீசியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் குறித்து விரிஞ்சிபுரம் காவல் நிலைய போலீசார் கூறுகையில், “ஊதுபத்தி தொழிற்சாலையில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டதாக அதன் உரிமையாளர் செந்தில்குமார் புகார் அளித்திருக்கிறார். அதன் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணையில், மாமுல் கேட்டதில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக இந்த தீவைப்பு சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என தெரிய வந்துள்ளது.

சம்பவ இடத்திலிருந்து தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கிடையே சந்தேக நபர் வெங்கடேசன் தலைமறைவாகி உள்ளார். அவரை கைது செய்ய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. விரைவில் அவர் கைது செய்யப்படுவார்” என தெரிவித்துள்ளனர்.

VELLORE FACTORY ATTACK
GOODS DAMAGED
வேலூர் தொழிற்சாலை தாக்குதல்
பெட்ரோல் குண்டு தாக்குதல்
PETROL BOMB ATTACK

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

