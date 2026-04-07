இலங்கை சிறையில் வாடி வந்த 30 மீனவர்கள் சென்னை வந்தடைந்தனர்
இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் இலங்கை அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்த நிலையில், இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 30 மீனவர்களை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நீதிமன்றம் விடுவித்தது.
Published : April 7, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: இலங்கை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மாநில மீனவர்கள் 30 பேர் இன்று சென்னை அழைத்து வரப்பட்டனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் 21 பேர் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலை சேர்ந்த 9 மீனவர்கள் என மொத்தம் 30 மீனவர்கள் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் கடற்பகுதியில் இருந்து மூன்று விசைப்படகுகளில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர். அவர்கள் நடுக்கடலில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்தனர்.
நள்ளிரவில் மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டு இருந்தபோது இலங்கை கடற்படையினரால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து, எல்லை தாண்டி வந்து மீன்பிடித்ததாக கூறி மீனவர்கள் 30 பேரையும் கைது செய்து அவர்களின் விசைப்படகுகள், மீன்பிடி வலைகள், பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மீன்கள் அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்து இலங்கைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
30 மீனவர்களும் இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்தத் தகவலை கேட்டு மீனவர்களின் குடும்பத்தார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதையடுத்து இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த 30 மீனவர்களை விடுவிக்க கோரி அவர்களின் குடும்பத்தார் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இந்த நிலையில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை உடனடியாக விடுவித்து அவர்களின் படகுகளையும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பிரதமர் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு அவசர கடிதம் எழுதினார்.
இதையடுத்து இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் இலங்கை அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தனர். இந்த நிலையில், இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 30 மீனவர்களை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நீதிமன்றம் விடுவித்தது. அவர்கள் அனைவரும் இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் மீனவர்களை தங்கள் பாதுகாப்பில் வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுத்தனர்.
மேலும், மீனவர்கள் அனைவரையும் தமிழ்நாடு அனுப்பி வைக்க இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். அப்போது, மீனவர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இல்லாததால் அவரச சான்றிதழ் தயார் செய்து இன்று அதிகாலை கொழும்புவில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் 30 மீனவர்களையும் சென்னை அனுப்பி வைத்தனர்.
சென்னை வந்தடைந்த 30 மீனவர்களையும் தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் வரவேற்றனர். பின்னர் அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனத்தில் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.