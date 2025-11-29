’டிட்வா’ புயலால் ரெட் அலர்ட்: மரக்காணத்தில் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்
’டிட்வா’ புயல் காரணமாக செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம்: வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள ’டிட்வா’ புயல் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மரக்காணம் பகுதியில் 30 பேர் கொண்ட தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
வங்கக்கடலில் ’டிட்வா’ புயல் உருவாகி உள்ளது. இந்த புயலால் தமிழ்நாடு கடற்கரை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் அதிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதுபோல் அதிகப்படியான கனமழை பெய்தால் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் இருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் பகுதியில் அதிகனமழை பெய்தால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் நிலை உள்ளது. இதன் காரணமாக மரக்காணம் பகுதியில் வருவாய்த்துறை, தீயணைப்புத்துறை, காவல்துறை, உள்ளாட்சித்துறை, நெடுஞ்சாலைத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த அதிகாரிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் இந்த புயல் சென்னை மற்றும் புதுச்சேரி பகுதியில் கரையை கடந்தால் அதன் காரணமாக பெரும் பாதிப்புகள் ஏற்படும். மேலும் மரங்கள் விழுந்து, சாலைகளும் துண்டிக்கப்படும். எனவே இந்த புயலின் தாக்கத்திலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடா பகுதியில் இருந்து 30 பேர் கொண்ட தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் மரக்காணம் பகுதியில் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
இப்பகுதியில் ஏதேனும் தாழ்வான பகுதியில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டுமென அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். டிட்வா புயல் சென்னை, புதுச்சேரி நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், நாளை கரையை கடக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
டிட்வா புயலால் இலங்கையில் அதிகனமழை பெய்தது. தற்போது புயல் தமிழ்நாடு நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், இங்கும் மழை அளவு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, இந்த புயல் காரணமாக செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை தவிர, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிபேட்டை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், நாகை, அரியலூர், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைகான ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.