ரயில் ஏசி பெட்டியில் கடத்தி வரப்பட்ட 30 கிலோ கஞ்சா - 4 பேரை கைது செய்த காவல்துறை!
கஞ்சாவை கடத்தி வந்த வடமாநில நபரின் வீட்டில் இருந்து கைத்துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்களை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
Published : July 28, 2026 at 1:03 PM IST
திருப்பூர்: ரயிலின் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் கடத்தி வரப்பட்ட 30 கிலோ போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்து 4 பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அடுத்த சின்னக்கரை பகுதியில் போதைப்பொருள் கடத்தி வரப்படுவதாக பல்லடம் காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
தகவலையடுத்து அங்கு சென்ற காவல்துறையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த வடமாநில நபர்கள் இருவரிடம் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவர்களிடமிருந்து போதைப்பொருட்களை காவல்துறையினர் கைப்பற்றினர்.
தொடர்ந்து, அவர்களை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடம் மேற்கொண்ட தொடர் விசாரணையில், எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் போதைபொருள் வந்து கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிருஷ்டி சிங் உத்தரவின் பேரில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு திருப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்போது, எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில், அந்த ரயிலின் குளிர்சாதன பெட்டியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டு 30 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வரப்பட்டது தெரியவந்தது. இதனை பறிமுதல் செய்து கஞ்சாவை கடத்தி வந்த வடமாநில நபரின் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, அந்த நபரின் வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டபோது, மேலும் 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதோடு, கைத்துப்பாக்கியோடு 4 தோட்டாக்களும், ஒரு பயன்படுத்திய தோட்டாவையும் தனிப்படை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதுத்தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், ஒடிசாவை சேர்ந்த மிருதுன் ஜெயரானா, நிரோட் பாக், ராஜ்குமார், சூரியகாந்த் தாஸ் ஆகிய 4 பேரை கைது செய்தனர்.
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இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிருஷ்டி சிங், “கஞ்சா கடத்தி வர வாட்ஸ் ஆப் மூலம் தகவல் கொடுக்கப்பட்டு, கூகுல் பே மூலமாக பணம் அணுப்பட்டதாக காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதன் அடிப்படையில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 40 கிலோ கஞ்சா, ஒரு கைத்துப்பாக்கி, 4 தோட்டாக்கள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்ததோடு இதுவரை 4 பேரை கைது செய்துள்ளோம்.
ரயிலின் குளிர்சாதன பெட்டியில் வேலை செய்யும் உதவியாளர்கள் பெரும்பாலும் ஒப்பந்த பணியாளர்களாக இருப்பதால், அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும்.
அதேபோல் 50 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு வட மாநில தொழிலாளர்களின் முகாம்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய முதல் குற்றவாளியான மிருதுன் ஜெயரானா மீது ஏற்கனவே இரண்டு போதைப்பொருள் வழக்குகள் உள்ளதால், விசாரணையை தற்போது தீவிரப்படுத்தியுள்ளோம்” என்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிருஷ்டி சிங் தெரிவித்துள்ளார்.