சென்னை அயனாவரத்தில் 3 வயது குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை- 17 வயது சிறுவன் மீது போக்சோ வழக்கு
சம்பந்தப்பட்ட 17 வயது சிறுவன் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காமல் போலீசார் அலைக்கழிப்பதாக பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
Published : November 5, 2026 at 5:21 PM IST
சென்னை: சென்னை அயனாவரத்தில் 3 வயது குழந்தைக்கு 17 வயது சிறுவன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்துள்ள புகார் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட சிறுவன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் போலீசார் காலம் தாழ்த்துவதாக சிறுமியின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
சென்னை அயனாவரம் நெடுஞ்சாலையில், பர்னிச்சர் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் நிறுவனம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில் ஏராளமான ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இங்கு வேலை செய்யும் ஒரு தம்பதி, தங்கள் 3 வயது பெண் குழந்தையையும் உடன் அழைத்து வந்துள்ளனர்.
இந்த நிறுவனத்திற்கு அருகிலேயே பொருட்களைச் சேமித்து வைப்பதற்கென தனியாக குடோன் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வரும் 17 வயது சிறுவன், அந்த தம்பதியின் 3 வயது பெண் குழந்தையை குடோனுக்கு அழைத்து சென்று, பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனை அறிந்த குழந்தையின் பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்து, உடனடியாக குழந்தையை மீட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு குழந்தைக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக குழந்தையின் பெற்றோர், அயனாவரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து சிறுவனிடம் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். சிறுவன் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் குடோன், சிறுமியை குடோனுக்கு அழைத்துச் சென்ற சம்பவத்தின் பின்னணி ஆகியவை குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, சம்பந்தப்பட்ட 17 வயது சிறுவன் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காமல் போலீசார் அலைக்கழிப்பதாக பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
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குழந்தை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், தங்களுக்கு நீதி கிடைக்க காவல் துறையினர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், சம்பவத்திற்குக் காரணமானவர் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பெற்றோர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.