புழல் அருகே ராட்சத இரும்புத் தகடு விழுந்து 3 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு
பாதாள சாக்கடை பணிகளை மேற்கொள்ளும் தனியார் நிறுவனத்தின் அலட்சியமாக காரணமாகவே தனது மகன் இறந்து விட்டான் என்று உயிரிழந்த சிறுவனின் தாயார் சபீகா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 12, 2026 at 5:13 PM IST
திருவள்ளூர்: ஜேசிபி இயந்திரத்தின் பெல்ட் அறுந்து, ராட்சத இரும்புத் தகடு விழுந்ததில் 3 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட புழல் பகுதியை அடுத்த காவாங்கரை கண்ணப்பசாமி நகர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பாதான சாக்கடை திட்ட பணிகளுக்காக ராட்சத தொட்டி மற்றும் குழாய் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
கிரேன் மூலம் ராட்சத இரும்பு தகட்டை மேலே தூக்கியபோது, எதிர்பாராத விதமாக கிரேனில் இருந்த ரோப் அறுந்து, ராட்சத இரும்பு தகடு கீழே விழுந்தது. அப்போது அவ்வழியே வந்து கொண்டிருந்த காவாங்கரை கண்ணப்பசாமி நகரை சேர்ந்த விக்னேஷ் மற்றும் அவருடைய 3 வயது மகன் ஷாரூக் ஈஸ்வரன் ஆகிய இருவர் மீதும் ராட்சத இரும்புத் தகடு விழுந்தது. இதில், தந்தை விக்னேஷ் நூலிழையில் உயிர் தப்பிய நிலையில், அவருடைய மகன் ஷாரூக் ஈஸ்வரனின் வயிற்றுப் பகுதியில் இரும்புத் தகடு விழுந்து பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுவன் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தான். அங்குள்ள பேக்கரி அருகே மகனை அழைத்துக் கொண்டு தந்தை நடந்து வந்த போது ஜேசிபி இயந்திரத்தில் இருந்து இரும்பு தகடு சிறுவன் மீது விழுந்த காட்சி, அங்குள்ள சிசிடிவியில் பதிவாகி இருந்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து புழல் காவல் துறையினர் 2 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினர். மேலும் நடந்த சம்பவம் குறித்து, துணை ஒப்பந்ததாரர் திலீப் பாரிக், பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகளின் திட்ட மேலாளர் முத்துகுமார், துணை திட்ட மேலாளர் அருட்செல்வன், மேற்பார்வையாளர் வெங்கடேசன், ஜேசிபி ஆபரேட்டர் ரமேஷ் ஆகிய 5 பேரை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பணியில் அஜாக்கிரதையாக இருந்து மரணத்தை விளைவித்தது, கொலையில்லாத மரணம் என 2 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிந்து காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, அலட்சியம் காரணமாக தனது மகன் உயிர் பறிபோய் விட்டதாகவும், இனி எந்த உயிரும் பறிபோகாத வகையில் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் சிறுவனின் தாய் சபீகா கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க.. வீட்டுப்பாடம் எழுதாததால் அறைந்த ஆசிரியர்; 6-ஆம் வகுப்பு மாணவனின் காது ஜவ்வு கிழிந்ததாக புகார்
"ஒப்பந்த பணிகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனம் அலட்சியமாக செயல்பட்டு உள்ளது. சாலையில் பள்ளம் தோண்டி விட்டு தடுப்புகளை ஏற்படுத்தவில்லை. உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கப்படாமலும் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தாமலும் இருந்ததால் இந்த விபத்து நடந்துள்ளது" என்று அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.