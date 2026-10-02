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செப்டிக் டேங்கில் சிக்கி 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு; அரியலூரில் சோகம்

கட்டுமானப் பணியின் ஒரு பகுதியாக, செப்டிக் டேங்கிற்கு கான்கிரீட் போட்டு, அதற்கான பலகைகளை அகற்றும் பணியில் இன்று தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் பணியில் மீட்புப் படையினர்
பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் பணியில் மீட்புப் படையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 6:26 PM IST

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அரியலூர்: செப்டிக் டேங்கில் சிக்கி 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் செந்துறை பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம், செந்துறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகே, சுப்பிரமணியன் என்பவர் புதிதாக வீடு கட்டி வருகிறார். வீட்டின் கட்டுமானப் பணியின் ஒரு பகுதியாக, செப்டிக் டேங்கிற்கு கான்கிரீட் போட்டு, அதற்கான பலகைகளை அகற்றும் பணியில் இன்று (அக்டோபர் 2) தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது, செப்டிக் டேங்கிற்குள் இறங்கிய மூன்று தொழிலாளர்கள், மூச்சுத்திணறல் காரணமாக மயங்கி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத்துறையினர், மூன்று பேரையும் ஆபத்தான நிலையில் மீட்டனர்.

பின்னர், அவர்கள் மூவரும் சிகிச்சைக்காக செந்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அங்கு அவர்களை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மூன்று பேரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

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இதையடுத்து, உயிரிழந்த மூவரின் உடல்களையும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த செந்துறை போலீசார், செப்டிக் டேங்கிற்குள் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மூன்று பேரும் உயிரிழந்ததற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

செந்துறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஒரே நேரத்தில் மூன்று தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

SEPTIC TANK
ARIYALUR
WORKERS DIES
தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு
TRAPPED IN SEPTIC TANK

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