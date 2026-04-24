EXCLUSIVE | எங்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை நாங்கள் ஏன் வாக்களிக்க வேண்டும்? திட்டமிட்டு தேர்தலை புறக்கணித்த கிராமங்கள்
நான் என்ன செய்வது? எங்கள் தரப்பில் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு முயற்சி செய்தோம். ஆனால் அவர்கள் ஓட்டு போடமாட்டோம் என்பதில் உறுதியாக இருந்துவிட்டார்கள் என்கிறார் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமாரன்.
Published : April 24, 2026 at 8:36 PM IST
- BY இரா.மணிகண்டன்
நாங்கள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். வேட்பாளர்களும் எங்கள் பகுதியை எட்டிப் பார்க்கவில்லை. அவர்களும் எங்களிடம் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை. எனவே நாங்கள் ஒற்றுமையாக தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளோம் என்கிறார் இந்திரா நகர் காலனியைச் சேர்ந்த மணி.
நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது எங்களின் பாதுகாப்பை மட்டும் தான். எங்களுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. திட்டமிட்டு ஜாதி வெறியோடு எங்களை தாக்கியுள்ளனர். ஆனால் தற்போது வரை எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை” என்று வருத்தம் தெரிவிக்கிறார் இதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 75 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இவற்றில் அனேகமாக அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் காலை முதலே விறுவிறுப்பாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வந்தது. அந்த நேரத்தில் ஒரு ஊரில் மட்டும் பொதுமக்கள் யாரும் வாக்களிக்க வராமல், வாக்குச்சாவடி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. ஏன் தாங்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்று கேட்டதற்கு தான் மேற்கூறிய பதிலை கொடுத்துள்ளனர் அப்பகுதி மக்கள்.
இது எந்த ஊர்? ஏன் மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக முடிவெடுத்து தேர்தலை புறக்கணித்திருக்கின்றனர்? என்ற கேள்விக்கான பதில் தெரிய வேண்டுமானால் நாம் சற்று பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும்.
மாநிலத்தையே உலுக்கிய நாங்குநேரி சம்பவம்
மார்ச் 2 -ம் தேதி இரவு 7 மணி. வழக்கம்போல் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது நாங்குநேரியை அடுத்த பெரும்பத்து கிராமம். இந்த பகுதியில் பெரும்பாலானோர் கூலித்தொழிலாளிகள். அன்றாடம் கூலி வேலையை முடித்துவிட்டு ஆங்காங்கே டீக்கடைகளிலும், பொதுஇடங்களிலும் நின்று மக்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் 3 இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த 9 பேர் கொண்ட கும்பல் சாலையில் தென்பட்டவர்களையெல்லாம் சரமாரியாக வெட்டியது.
இதில் இந்திரா காலனியை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி கூலித் தொழிலாளி ஜான் (42), ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி திரிநாத் கட்டா(50) ஆகிய இருவரும் பரிதாபமாக சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர். இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்த ஜான் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்தவர். இவர் பெயிண்டிங் வேலை செய்து வந்தார். அவரது மனைவி கண்ணகியும் வாய் பேசமுடியாத, காது கேட்காத மாற்றுத்திறனாளியாவார். இவர்களுக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். ஜானின் வருமானத்தை நம்பியே அவரது குடும்பம் இருந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் அவரது குடும்பத்தையே தலைகீழாக புரட்டி போட்டது.
அதேபோல் பல ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் தூரத்திலிருந்து பிழைப்புக்காக வந்த வட மாநில தொழிலாளியான திரிநாத் கட்டா, தனது மனைவி, மகன்களுடன் பெரும்பத்தில் உள்ள செங்கல் சூளையில் வேலை பார்த்து வந்தார். எனவே திரிநாத் கட்டாவின் இறப்பும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 9 பேரும் ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். எனவே இது திட்டமிட்ட சாதிய தாக்குதல் என பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
சாதிய தாக்குதல் தான் காரணமா?
தமிழகத்திலேயே நாங்குநேரி தான் அதிகளவு சாதிய மோதல் நடைபெறும் பகுதியாக அறியப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட 3 சமூகங்களைச் சேர்ந்த சிலர், சாதி ரீதியாக நான் பெரியவனா? நீ பெரியவனா? என காட்டிக்கொள்ள அடிக்கடி மோதிக்கொள்ளும் சம்பவம் நடைபெறுகிறது. எனவே சாதி பகையை தீர்க்கும் விதமாக இந்த தாக்குதலை அந்த கும்பல் நடத்தியதாக தெரிகிறது. மேலும் அவர்கள் 9 பேருமே அளவுக்கு அதிகமான மது மற்றும் கஞ்சா போதையில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
எனவே உயிரிழந்த ஜான் குடும்பத்திற்கு நீதி கேட்டு பொதுமக்கள் தொடர்ச்சியாக போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது இனிவரும் காலங்களில் தங்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிப்பதாக அதிகாரிகள் உத்தரவாதம் அளித்துள்ளனர். ஆனால் அரசு கூறியபடி, தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தேர்தல் புறக்கணிப்பு
தங்களை ஏமாற்றிய அரசை கண்டித்து சட்டமன்ற தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக சில வாரங்களுக்கு முன்பே நாங்குநேரி அருகே உள்ள பெரும்பத்து, இந்திரா காலனி, இளையநேரி ஆகிய 3 கிராம மக்களும் அறிவித்தனர். ஆனால், மக்கள் எப்படியும் வாக்களிக்க வந்துவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் அதிகாரிகள் இருந்தனர். அதனால் திட்டமிட்டபடி பெரும்பத்து ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் வாக்குச்சாவடி (எண்.290) அமைக்கப்பட்டது. அந்த வாக்குச்சாவடியில் மொத்தம் 969 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதியானவர்களாக உள்ளனர்.
ஆனால் தாங்கள் கூறியபடியே 3 கிராம மக்களும் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளனர். ஊர் மக்களின் இந்த செயல், அதிகாரிகளுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், மாலை 6 மணி வரை 3 பெண்கள் மற்றும் 2 ஆண்கள் என 5 பேர் மட்டுமே வாக்களித்தனர். வாக்களித்த ஆண்கள் 2 பேரில் ஒருவர் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்ட அரசு அலுவலர் ஆவார்.
எனவே மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் பஞ்சாயத்து தலைவரை நேரடியாக தொடர்புகொண்டு வாக்களிக்க செல்லும்படி அறிவுறுத்தினார். ஆனாலும் மக்கள் அதைக் கேட்காமல் தாங்கள் கூறியபடியே தேர்தலை புறக்கணித்தனர்.
வெறிச்சோடி காணப்பட்ட வாக்குச்சாவடி
இதுகுறித்து அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் ஊடக குழு சார்பில் அங்கு சென்றோம். நாம் சென்றபோது தேர்தல் என்ற பரபரப்புக்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமில்லாமல் பெரும்பத்து, இந்திரா காலனி, இளையநேரி ஆகிய கிராமங்கள் ஆரவாரமின்றி அமைதியாக காட்சி தந்தன. ஊருக்குள் நுழையும்போதே புறக்காவல் நிலையம் நம்மை வரவேற்றது. ஆனால் தேர்தல் என்பதால் அங்கு காவலர்கள் யாரும் இல்லை.
அங்கிருந்து நேராக வாக்குச்சாவடி அமைந்துள்ள பெரும்பத்து ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிக்கு சென்றோம். அங்கு காவலர்களின் வாகனங்களும், துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்களும் மட்டுமே நம் கண்ணில் தென்பட்டனர். வாக்காளர்கள் ஒருவர் கூட தென்படவில்லை. பணியில் இருந்த தேர்தல் அலுவலர்களும் வேலையின்றி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்
வாக்காளர்களின் விரலில் வைக்க வேண்டிய மை காய்ந்து கொண்டிருந்தது. அதேபோல் முகவர்களும் தேர்தலை புறக்கணித்து வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லவில்லை. இதனால் வாக்குச்சாவடியே வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
பாதுகாப்பு இல்லை
இதுகுறித்து இந்திரா காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த மணி என்பவர் நம்மிடம் கூறுகையில், “இந்த இரட்டைக் கொலை சம்பவத்திற்கு பிறகு எங்கள் பகுதிக்கு போதிய பாதுகாப்பு வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தோம். தற்போது வரை அரசு பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை. 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு தருவதாக கூறினார்கள். ஆனால் இங்குள்ள புறக்காவல் நிலையத்தில் கூட போலீஸ் யாரும் இல்லை. ஊர் முழுவதும் சிசிடிவி கேமரா அமைத்து தருவதாக கூறினார்கள். அதையும் அமைத்து தரவில்லை. எனவே தான் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளோம்” என்றார்.
அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வேல்ராஜன் நம்மிடம் கூறுகையில், “அரசு உறுதியளித்தபடி எங்களுடைய எந்த கோரிக்கையையும் நிறைவேற்றவில்லை. தற்போது வரை நாங்கள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். வேட்பாளர்களும் எங்கள் பகுதியை எட்டிப் பார்க்கவில்லை. அவர்களும் எங்களிடம் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை. எனவே நாங்கள் ஒற்றுமையாக முடிவெடுத்து தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளோம். எங்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கினால் இனி வரும் தேர்தலில் வாக்களிப்போம்” என்று கூறினார்.
ராஜா என்பவர் நம்மிடம் கூறுகையில், “நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது எங்களின் பாதுகாப்பை மட்டும் தான். எங்களுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. திட்டமிட்டு சாதி வெறியோடு எங்களை தாக்கியுள்ளனர். ஆனால் தற்போது வரை எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. இங்குள்ள புறக்காவல் நிலையத்திலும் போலீஸ் யாரும் இல்லை. ஊரில் தெருவிளக்கு இல்லை. எனவே தான் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளோம்” என்றார்.
நான் என்ன செய்வது?
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமாரை ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்யேகமாக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், “தேர்தல் புறக்கணிப்பு தொடர்பாக இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பஞ்சாயத்து தலைவரிடம் தாலுகா அலுவலகத்தில் வைத்து நான் நேரடியாக பேசினேன். ஊர் மக்களை அழைத்து வாருங்கள்; பேசி முடிவெடுப்போம். எப்படியாவது அனைவரையும் ஓட்டு போட சொல்லுங்கள் என்று கூறினேன். ஆனால் பஞ்சாயத்து தலைவர் உரிய முறையில் பதில் அளிக்கவில்லை. நான் என்ன செய்வது? எங்கள் தரப்பில் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு முயற்சி செய்துவிட்டோம். ஆனால் அவர்கள் ஓட்டு போடமாட்டோம் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள். 20-30 பேர் எப்படியும் வாக்களிப்பார்கள் என நம்புகிறேன்” என்று கூறினார்.
ஆனால் கடைசியில் 5 பேர் மட்டுமே வாக்களித்தனர். பொதுமக்கள் கூறியதை வைத்து பார்க்கும்போது இரட்டை கொலை சம்பவத்தின் சோகம் இன்னும் அங்கு மறையவில்லை என்பது தெரிய வருகிறது மேலும் மீண்டும் தங்களுக்கு எந்த நேரமும் பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்ற அச்சத்துடன் தான் அங்கு மக்கள் அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்றே புரிகிறது.