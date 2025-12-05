பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: தலைமை ஆசிரியர் உட்பட 3 ஆசிரியர்கள் கைது

பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: தலைமை ஆசிரியர் உட்பட 3 ஆசிரியர்கள் கைது
மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியர், அதை மறைக்க முயன்ற மற்றொரு ஆசிரியர், காவல்துறைக்கு புகார் அளிக்க தவறிய தலைமை ஆசிரியர் என 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Published : December 5, 2025 at 5:59 PM IST
சென்னை: தாம்பரத்தில் தனியார் பள்ளியில் பயிலும் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் 2 ஆசிரியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக சென்னை தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சென்னை தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தனியார் பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இங்கு பயின்று வரும் மாணவிக்கு ஆசிரியர் ஒருவர் கடந்த ஜூலை மாதம் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இந்த சம்பவம் குறித்த அறிந்த மற்றொரு ஆசிரியர், இதுபற்றி வெளியே யாரிடமும் சொல்லக் கூடாது என்று மாணவியை மிரட்டியுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த மாணவி, இதுகுறித்து தனது பெற்றோரிடம் கூறி அழுதுள்ளார். இதையடுத்து, பள்ளி தலைமை ஆசிரியரிடம் சம்பந்தப்பட்ட மாணவியின் பெற்றோர் புகார் அளித்துள்ளனர். ஆனால், நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய தலைமை ஆசிரியரோ, சிறுமியின் பெற்றோரை சமாதானம் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், கிளாம்பாக்கம் மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணை, செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் கடந்த 4 மாதங்களாக நடைபெற்று வந்தது. சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்த ஆசிரியர், அதை மறைக்க முயன்ற மற்றொரு ஆசிரியர், காவல்துறைக்கு புகார் அளிக்க தவறிய தலைமை ஆசிரியர் என 3 பேர் மீதும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர், மூவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
போக்சோ சட்டம் 2012-ன் கீழ், குழந்தைகளுக்கு எதிரான எந்தவொரு பாலியல் துன்புறுத்தலும் கிரிமினல் குற்றம் ஆகும். குழந்தையை மிரட்டுவது, குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடந்த பாலியல் வன்முறையை மறைப்பது அல்லது அத்தகைய சம்பவங்கள் பற்றி புகார் அளிக்க தவறுவது என அனைத்தும் சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம் ஆகும். இதுபற்றி பொதுமக்களிடமும், பெற்றோர்களிடமும் விழிப்புணர்வு வர வேண்டும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமையை பற்றி அறிந்தாலோ அல்லது சந்தேகம் வந்தாலோ Child Helpline: 1098 ஐ தொடர்புகொள்ள வேண்டும் என காவல் துறையினர் கூறியுள்ளனர்.