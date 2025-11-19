கட்டுப்பாட்டை இழந்து மரத்தில் மோதிய கார்... மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் 3 பேர் உயிரிழப்பு!
Published : November 19, 2025 at 1:22 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் இன்று அதிகாலை நிகழ்ந்த விபத்தில் பயிற்சி மருத்துவர்கள் 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 4 ஆம் ஆண்டு படித்து வந்தவர்கள் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சரண் (24), முகிலன் (23), புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராகுல் ஜெபஸ்டியான் (23), கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த சாரூபன் (23), தூத்துக்குடியை சேர்ந்த கிருத்திக் குமார் (23). இவர்கள் அனைவரும் ஒரே காரில் இன்று அதிகாலை 3 மணியளவில் புதிய துறைமுகம் கடற்கரை சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
இந்த சாலையில் ரோச் பூங்கா அருகே காவல் துறை சார்பில் தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. நேற்று இரவு தொடர்ந்து மழை பெய்து கொண்டிருந்ததால், காரில் வந்த மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு காவல் துறை வைத்துள்ள தடுப்பு தெரியவில்லை. அருகில் வந்த போது தடுப்புகளை பார்த்து, காரை வேகமாக திருப்பிய போது, அந்த கார் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து அருகில் இருந்த வேப்ப மரத்தின் மீது மோதியது.
இதில், ராகுல் ஜெபஸ்டியன், சாரூபன் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். அந்த நேரத்தில் அப்பகுதியில் இருந்த மீனவர்கள் ஓடி வந்து காரில் சிக்கிய மருத்துவ மாணவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். மேலும், உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்புப் படையினர் காரில் சிக்கி இருந்தவர்களை மீட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த விபத்தில் கார் முற்றிலும் நொறுங்கி சேதமடைந்த நிலையில், படுகாயமடைந்த முகிலன் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். மேலும், கிருத்திக் மற்றும் சரண் ஆகியோர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிக்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சம்பவ இடத்துக்கு டவுன் ஏஎஸ்பி மதன், தென்பாகம் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் திருமுருகன் உள்ளிட்டோர் சென்று விசாரணை நடத்தினர். பின்னர், தென்பாகம் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் கார் சென்ற கார் விபத்துக்குள்ளானதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தது, தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.