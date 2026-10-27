திருவண்ணாமலை அருகே பள்ளிக்கு சென்ற 3 மாணவிகள் மாயம் - காவல் நிலையத்தில் புகார்
காணாமல் போன மூன்று மாணவிகளையும் கண்டுபிடிப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து காவல் துறையினர் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : October 27, 2026 at 8:08 PM IST
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருகே பள்ளிக்குச் சென்ற 3 மாணவிகள் மாயமான சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் மாணவிகள் கிடைக்காததால், அவர்களின் பெற்றோர், தண்டராம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தண்டராம்பட்டுவை அடுத்த தரடாப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த அசோக்குமார் – ஜோதி தம்பதியரின் மகள்கள் மகாலட்சுமி மற்றும் மகேஸ்வரி. இதில் மகாலட்சுமி 10-ஆம் வகுப்பும், மகேஸ்வரி 9-ஆம் வகுப்பும் தண்டராம்பட்டு அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். இவர்களின் பெற்றோர் இருவரும் கேரள மாநிலத்தில் கூலி வேலை செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
பெற்றோர் வெளியூரில் தங்கி வேலை செய்து வருவதால், மாணவிகள் இருவரும் தண்டராம்பட்டு பஜனை கோவில் தெருவில் உள்ள வாடகை வீட்டில் தங்கிப் பள்ளிக்குச் சென்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், வழக்கம்போல் இன்று பள்ளிக்கு சென்ற இருவரும் மாலையில் வீடு திரும்பவில்லை.
இதையும் படிங்க: செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான விவகாரம்: அடையாளங்களுடன் போஸ்டர் வெளியிட்ட சிபிசிஐடி
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள், மாணவிகள் தங்கியிருந்த வீடு மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் தேடினர். மேலும், தெரிந்தவர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் வீடுகளிலும் விசாரித்துள்ளனர். இருப்பினும், மாணவிகள் இருவரையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
இதேபோல், இந்த இரண்டு மாணவிகளின் உறவினரான தரடாப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த நித்யா என்ற மாணவியும் மாயமாகி உள்ளார். மாணவி நித்யா, அங்குள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் 8-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இவருடைய பெற்றோரும் கேரள மாநிலத்தில் கூலி வேலை செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் நித்யா தனது பாட்டி உண்ணாமலையின் வீட்டில் தங்கி பள்ளிக்குச் சென்று வந்துள்ளார்.
வழக்கம்போல் இன்று பள்ளிக்குச் சென்ற நித்யாவும் வீடு திரும்பாத நிலையில், அவரது பாட்டி மற்றும் உறவினர்கள் பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் மாணவியைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இதையடுத்து, காணாமல் போன மூன்று மாணவிகளையும் கண்டுபிடித்து தருமாறு அவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் சார்பில் தண்டராம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகாரின் அடிப்படையில், காணாமல் போன மூன்று மாணவிகளையும் கண்டுபிடிப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து காவல் துறையினர் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். பள்ளிக்குச் சென்ற மூன்று மாணவிகள் வீடு திரும்பாத சம்பவம் தண்டராம்பட்டு மற்றும் தரடாப்பட்டு பகுதிகளில் மக்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.