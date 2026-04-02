இலங்கை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 3 மீனவர்கள் தாயகம் வருகை
சென்னை வந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை வரவேற்ற மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள், அவர்களை அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனத்தில் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : April 2, 2026 at 8:45 PM IST
சென்னை: இலங்கை சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ராமேஸ்வர மீனவர்கள் 3 பேர் சென்னை அழைத்து வரப்பட்டனர்.
கடந்த மார்ச் 18 ஆம் தேதி விசைப்படகில் கடலுக்குச் சென்ற ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த 3 மீனவர்கள், நடுக்கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டு இருந்தனர். நள்ளிரவில் மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டு இருந்த போது, திடீரென அங்கு வந்த இலங்கை கடலோர காவல்படை அதிகாரிகளின் ரோந்து கப்பல் தமிழக மீனவர்களின் விசைப் படகுகளை சுற்றி வளைத்தது.
இதையடுத்து எல்லைத் தாண்டி மீன் பிடித்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டிய இலங்கை கடலோர காவல்படை அதிகாரிகள், தமிழக மீனவர்கள் 3 பேரையும் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். அதுமட்டுமின்றி, மீனவர்களின் விசைப்படகுகள், மீன்பிடி வலைகள், அவர்கள் பிடித்து வைத்திருந்த மீன்கள் என அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்து, இலங்கைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
தகவலறிந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை உடனடியாக விடுவித்து அவர்களின் படகுகளையும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு அவசர கடிதம் எழுதினார்.
இதையடுத்து, இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் இலங்கை அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தனர். தொடர்ந்து, சில நாட்களுக்கு முன்பு இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 3 மீனவர்களையும், நீதிமன்றம் கடந்த 24 ஆம் தேதி விடுவித்தது. பின்னர், விடுவிக்கப்பட்ட 3 மீனவர்களையும் இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இந்திய தூதரக அதிகாரிகள், மீனவர்களை தங்கள் பாதுகாப்பில் வைத்துக் கொண்டு, அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளையும் செய்து கொடுத்தனர். மேலும், மீனவர்களை தமிழ்நாடு அனுப்பி வைக்க அவர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இல்லாத காரணத்தால், எமர்ஜென்சி சான்றிதழைத் தயார் செய்ய இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வந்தனர். எமர்ஜென்சி சான்றிதழ் தயாரான நிலையில், இன்று கொழும்புவில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் 3 மீனவர்களையும் சென்னை அனுப்பி வைத்தனர்.
இதையடுத்து சென்னை வந்தடைந்த 3 மீனவர்களையும் தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர். அதன் பிறகு, தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனத்தில் அவர்களின் சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரத்திற்கு மீனவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.