தென்காசியில் விவசாயி விபரீத முடிவு: காவல் ஆய்வாளர் உட்பட 3 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட்

விவசாயி உயிரை மாய்த்து கொண்ட விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளர் உட்பட 3 காவலர்கள் மீது 4 பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிவகிரி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 26, 2026 at 1:41 PM IST

தென்காசி: போலீசார் தாக்கியதில் விவசாயி உயிரை மாய்த்து கொண்ட விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளர் முரளிதரன் உட்பட மூன்று பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து திருநெல்வேலி டிஐஜி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சிவகிரி அருகே உள்ள தளவாய்புரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அந்தோணிராஜ் (63). இவருக்கும், இவரது வீட்டின் அருகில் வசிக்கும் பேச்சிப்பாண்டி என்பவரது மனைவி பசுபதி (37) என்பவருக்கும் இடையே இடப் பிரச்சனை தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பசுபதி அளித்த புகாரின் பேரில், விசாரணை நடத்திய சிவகிரி போலீசார், பிரச்சனைக்குரிய இடத்தை சர்வேயர் மூலம் அளந்து, அதன்படி நடந்து கொள்ளுமாறும், அதன் பின்னரும் பிரச்சனை இருந்தால் நீதிமன்றம் மூலம் தீர்வு காணுமாறும் அறிவுறுத்தி அனுப்பி வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அந்த இடத்தில் அந்தோணிராஜ் தரப்பினர் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொண்டு பிரச்சனை செய்வதாக பசுபதி தரப்பினர் புகார் அளித்தனர். இதனையடுத்து, மீண்டும் இருதரப்பினரிடமும் விசாரணை நடத்திய போலீசார், நிலத்தை அளவீடு செய்யும் வரை கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தி அனுப்பியுள்ளனர்.

இந்த சூழலில், கடந்த 21ஆம் தேதி காவல் ஆய்வாளர் முரளிதரன் அந்தோணி ராஜ் என்பவரை விசாரணைக்கு அழைத்து தரக்குறைவாக திட்டியதாகவும், அவரை தாக்கியதாகவும் தெரிகிறது. இதனால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான அந்தோணி ராஜ் வபரீத முடிவை எடுக்க முயன்றுள்ளார். அதையடுத்து அவர் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த நிலையில், மூன்று நாளுக்கு பிறகு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் விவசாயி உயிரிழந்ததை அடுத்து அவரது உறவினர்கள் நேற்று சிவகிரி காவல் நிலையம் முன்பாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதன் காரணமாக காவல் ஆய்வாளர் முரளிதரன் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டார்.

உயிரிழந்த விவசாயி அந்தோணிராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
பின்னர் மக்களின் தீவிரப் போராட்டத்தை தொடர்ந்து ஆய்வாளர் முரளிதரன், காவலர்கள் கனகராஜ், முத்து ஆகியார் மீது 176/26, 296 (6), 115(2) 108 தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் உள்ளிட்ட 4 பிரிவுகளின் கீழ் நேற்று வழக்குப் பதியப்பட்டது. இந்நிலையில் ஆய்வாளர் முரளிதரன் உட்பட மூன்று பேரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

