தேவாலய கட்டுமானப் பணியின்போது சாரம் சரிந்து விபத்து: தந்தை, மகன் உட்பட 3 பேர் உயிரிழந்த சோகம்
அரக்கோணத்தில் இருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் (NDRF) வரவழைக்கப்பட்டு, இடிபாடுகளில் சிக்கியிருந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டனர்.
Published : September 11, 2026 at 10:27 AM IST
வேலூர்: காட்பாடி அருகே தேவாலய கட்டுமானப் பணியின்போது சாரம் சரிந்து விழுந்ததில் தந்தை, மகன் உட்பட 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த தமிழக – ஆந்திர எல்லைப் பகுதியான உள்ளிபுதூர் அருகே அமைந்திருக்கிறது மந்திகிருஷ்ணாபுரம் கிராமம். இக்கிராமத்தில் CSI திருச்சபை சார்பில் புதிய தேவாலயம் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தேவாலயத்தின் மேற்கூரைக்கு கான்கிரீட் அமைக்கும் பணியில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. நேற்று (செப்டம்பர் 10) வழக்கம் போல மேற்கூரை வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரென சாரம் சரிந்து விழுந்துள்ளது.
இதனால் சாரம் மீது வைக்கப்பட்டிருந்த கான்கிரீட் கலவை மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்கள் தொழிலாளர்கள் மீது விழுந்ததில், பலர் இடிபாடுகளில் சிக்கினர். இதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக அவர்களை மீட்க முயன்றனர். மேலும், இவ்விபத்து சம்பவம் குறித்து தீயணைப்பு மற்றும் காவல்துறைக்கும் தகவல் அளித்தனர்.
தகவலறிந்ததும் உடனடியாக அங்கு சென்ற வேலூர், காட்பாடி மற்றும் சித்தூர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த காவல்துறையினர், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்படையினர் இடிபாடுகளில் சிக்கி காயமடைந்தவர்களை விரைந்து மீட்டு, நான்கு பேரை வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கும், மூன்று பேரை சி.எம்.சி மருத்துவமனைக்கும் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
தந்தை, மகன் உட்பட மூன்று பேர் உயிரிழப்பு
ஆனால், சி.எம்.சி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டவர்களில் ஒருவர் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். மேலும், இடிபாடுகளிலிருந்து ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இதுவரை இந்த விபத்தில், குட்டி என்ற இம்மானுவேல், சாமுவேல், ஜான் ஆகிய 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உயிரிழந்த ஜான் மற்றும் இம்மானுவேல் ஆகியோர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜான் கட்டுமானப் பணிக்கான சென்ட்ரிங் ஒப்பந்ததாரராக வந்தார் என்பதும், இம்மானுவேல் அவரது மகன் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், சாமுவேல் என்பவர் பணியாளராக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விபத்தில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இடிபாடுகளில் மேலும் யாரேனும் சிக்கியிருக்கிறார்களா என்பதை கண்டறிந்து மீட்கும் பணிக்காக அரக்கோணத்திலிருந்து 38 தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் (NDRF) வரவழைக்கப்பட்டனர். மேலும், இரண்டு மோப்ப நாய்களும் வரவழைக்கப்பட்டன.
இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்த வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவருடன் காவல்துறை உயரதிகாரிகளும் காட்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுதாகர் உள்ளிட்டோரும் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்தனர்.
மாவட்ட ஆட்சியர் விளக்கம்
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ், “இதுவரை பலர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் காயமடைந்தவர்களின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. சாரம் சரிந்து விபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை கண்டறிய சிறப்பு குழு அமைத்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும். தேவாலய கட்டுமானப் பணிக்கு உரிய மற்றும் முழுமையான அனுமதிகள் பெறப்பட்டிருந்தனவா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்படும்.
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இதுத்தொடர்பாக காவல்துறையினருக்கும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும், காயமடைந்தவர்களுக்கும் உரிய நிவாரணம் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதனிடையே, இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை முழுமையாக மீட்கும் வரை மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும்” என்று தெரிவித்தார்.
புதிய தேவாலய கட்டுமானப் பணியின்போது ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கி தந்தை, மகன் உட்பட மூன்று பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.