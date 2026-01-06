ரூ.2.5 லட்சம் மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்கள் கடத்தல் - பெண் காவலரின் கணவர் உட்பட 3 பேர் கைது
திருச்செந்தூர் அருகே ரூ.2.5 லட்சம் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை கடத்திய வழக்கில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தப்பியோடிய நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
Published : January 6, 2026 at 2:14 PM IST
தூத்துக்குடி: 100 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் கடத்தியதாக பெண் காவலரின் கணவர் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள ஆறுமுகநேரி, காயல்பட்டினம் பகுதிக்கு தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் கடத்தி வருவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து ஆறுமுகநேரி சோதனைச் சாவடியில் காவல் உதவி ஆய்வாளர் வாசுதேவன் தலைமையில், போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு வந்த வெள்ளை நிற சொகுசு காரை மறித்து, சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காரை ஒட்டி வந்த நபர் போலீசாரை பார்த்ததும் காரில் இருந்து இறங்கி தப்பி ஓடினார்.
பின்னர் காரில் பின்புறம் அமர்ந்து இருந்த 3 பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். அதன் பிறகு காரையும் சோதனை செய்தனர். அப்போது 100 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் கொண்ட மூட்டை இருப்பது தெரிய வந்தது. விசாரணையில் பிடிபட்ட 3 பேரும் ஆறுமுகநேரி பகுதியை பெண் காவலரின் கணவரான வெற்றிவேல் (44), முத்துகிருஷ்ணாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த வைகுண்டராஜ் (52), சக்திவேல் (50) என்பது தெரிய வந்தது.
தொடர் விசாரணையில் இவர்கள் தூத்துக்குடியில் இருந்து அடையாளம் தெரியாத நபரிடம் இருந்து வாங்கிக் கொண்டு இப்பகுதியில் சட்ட விரோதமாக விற்பனை செய்வதற்காக கடத்தி வந்ததாக தெரிவித்தனர். மேலும் புகையிலை பொருட்களை சொகுசு காரில் கடத்தி வந்து, போலீசாரை பார்த்து தப்பியோடிய முக்கிய நபர், ஆறுமுகநேரி பேயன்விளையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவன பணியாளர் சக்தி விஜயன் என்பதும் தெரிய வந்தது.
போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு புகையிலைப் பொருட்கள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட வெற்றி வேல், வைகுண்டராஜ், சக்திவேல், சக்தி விஜயன் ஆகிய 4 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து காவல் துறையினரிடம் சிக்கிய மூன்று நபர்களிடம் இருந்து ரூபாய் 2.5 லட்சம் மதிப்பிலான 100 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் கடத்துவதற்காக பயன்படுத்திய சொகுசு காரை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் இந்த கடத்தல் சம்பவத்தில் முக்கிய நபராக கருதப்படும் சக்தி விஜயனை, காவல் துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.