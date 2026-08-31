அருந்ததியர்களுக்கான 3 சதவீத உள்ஒதுக்கீடு தொடரும் - அமைச்சர் வன்னி அரசு உறுதி
இடஒதுக்கீடு விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் அதிமுக, திமுக, தவெக உறுப்பினர்களுக்கு இடையே இன்று காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.
Published : August 31, 2026 at 4:15 PM IST
சென்னை: அருந்ததியர்களுக்கான 3 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு தொடரும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப் பேரவையில் சமூக நலத் துறை தொடர்பான மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய அமைச்சர் வன்னி அரசு, "தமிழ்நாட்டில் ஆதிதிராவிடர்களுக்கு வழங்கப்படும் 18 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில், மிகவும் விளிம்புநிலையில் உள்ள அருந்ததியர்களின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் கல்வி முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு 3 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது.
இந்த உள் ஒதுக்கீடு, ஆதி திராவிடர்களுக்கான 18 சதவீதத்திற்குள்ளேயே, அருந்ததியர்களுக்கான 3 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஆதிதிராவிடர்களுக்கான மொத்த 18 சதவீத இடஒதுக்கீடு பாதுகாக்கப்படுகிறது.
அருந்ததியர் மாணவர்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு கோரும் நபர்கள் திறமை அடிப்படையில் பொதுப்பிரிவிலும் போட்டியிடலாம். அதேபோல், ஆதிதிராவிடர்களுக்கான 18 சதவீத இடஒதுக்கீட்டிலும், அருந்ததியர்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. இந்த நடைமுறைகள் அனைத்து துறைகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டு, கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மற்றும் சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் உள்ளிட்ட அரசு நியமனங்களிலும் அருந்ததியர்களுக்கான 3 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு நடைமுறையில் உள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியிலும் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக கொள்கை விளக்கப் புத்தகத்தில் அருந்ததியர்களுக்கான உள் ஒதுக்கீடு குறித்து தனியாக குறிப்பிடப்படவில்லை. அதே போல், தற்போதைய கொள்கை விளக்கப் புத்தகத்திலும் அது குறிப்பிடப்படவில்லை. எனினும், ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள சட்டம் மற்றும் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் அருந்ததியர்களுக்கான 3 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது" எனத் தெரிவித்தார்.
இதன் பின்னர் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "69% இடஒதுக்கீடு சட்டத்திற்கு சட்டப் பாதுகாப்பு வழங்கியவர் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா. இடஒதுக்கீடு சட்டம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி, மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி, நாடாளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் பெற்று, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 9-ஆம் அட்டவணையில் சேர்க்க வேண்டுமென அனைத்து கட்சிக் குழுவுடன் டெல்லி சென்று அப்போது பிரதமரை சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தார்கள். இந்தக் குழுவில் திமுக இடம் பெறவில்லை.
மறைந்த ஜெயலலிதாவின் இடைவிடாத முயற்சியின் காரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் தமிழகத்திற்காக தனிச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்தத் திருத்தத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்தார். அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் முறையாக சட்டப் பாதுகாப்பு வழங்கியது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா. இதற்கு திராவிடக் கழகத் தலைவர் வீரமணி, சமூகநீதி காத்த வீராங்கனை என்று பட்டம் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "இடஒதுக்கீடு 50% இருக்கக் கூடாது என கூறப்பட்டபோது, தனது மதிநுட்பத்தால் பிரதமருடன் போராடி, தமிழகத்தில் இடஒதுக்கீட்டை 69% ஆக கொண்டு வந்த மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா என நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம்" என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய திமுகவின் எ.வ. வேலு, "இடஒதுக்கீடு என்பது நீதிக்கட்சி காலத்தில் இருந்தே துவக்கப்பட்டது. திமுக ஆட்சி வந்தவுடன் முதன் முதலாக கருணாநிதி காலத்தில் தான் MBC 20%, BC 30%, ஆதி திராவிடர் 18%, மலைவாழ் மக்கள் 1% என 69% கொண்டு வரப்பட்டது. இதில் பிரச்சனை வரும் போது சட்டப் பாதுகாப்புக்கு முயற்சி செய்தார் ஜெயலலிதா என்பது உண்மை தான்.
இந்த இடஒதுக்கீடு என்பது உருவாக்கியது கருணாந்தி ஆட்சிக் காலத்தில் தான். அதில் உள் ஒதுக்கீடு அருந்ததியருக்கும், 3.5% சதவீதம் இஸ்லாமியர்களுக்கும் கொடுத்ததும் திமுக ஆட்சி தான். இதை கொடுத்ததால் தான் நம் வீட்டுப் பிள்ளைகள் டாக்டராக, இன்ஜினியராக, மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கிறார்கள்" என்றார்.
இதன் பிறகு பேசிய அமைச்சர் சம்பத்குமார், "சமூக நீதிக்காக பல தலைவர்கள் பங்காற்றியுள்ளனர். அதனை ஒரு புத்தகத்தில் அடக்கிவிட முடியாது. அதனால் முக்கிய தகவல்களை குறிப்பிட்டுள்ளோம். வரலாற்றைக் கட்சிக் கண்ணாடியிட்டுப் பார்க்க வேண்டாம். சமூக நீதிக்கு யார் பங்களிப்பு இருந்தாலும் அதனை அங்கீகரிப்பது நம்முடைய அரசு. பெயரை விட பங்களிப்பு தான் முக்கியம். எந்த ஆட்சியில் எந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்பது அதிகாரப்பூர்வ வரலாறு. அனைவரும் பங்களிப்பையும் போற்றுகிறோம்" என்றார்.
இதன் பிறகு பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "அரசியல் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் சமூகநீதி என்று வரும்போது தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொள்கையும், திமுகவின் கொள்கையும், அதிமுக கொள்கையும் ஒன்று தான். அதில் நாங்கள் எப்பொழுதும் உடன்படுவோம்.
சமூகநீதிக்கான போராட்டத்தை முதன்முதலில் உருவாக்கியது தமிழக மண். அதன் வழி வந்த அண்ணா, அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் புரிதலை மக்களிடையே கொண்டு சென்று, பிரச்சாரத்தில் உருவாக்கினார். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சமூகநீதி அடிப்படையில் அரசியலமைப்பை உருவாக்கினார். அந்த அரசியலமைப்பை திருத்தம் செய்யும் போது நேரு ஏற்றுக் கொண்டார். அவரையும் நினைவுகூருகிறோம்.
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சமூகநீதிக்காக கருணாநிதி கடைசி வரை குரல் கொடுத்தார். சமூகநீதிக்காக எம்ஜிஆர் குரல் கொடுத்தார். ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையிலே மிகப் பெரிய சாதனையாக நாங்கள் நினைப்பது 69% ஒதுக்கீட்டை சட்டப் பாதுகாப்புடன் வைத்திருப்பது. பதவியில் இல்லாத ராமதாஸும் சமூகநீதிக்காக போராடினார். இப்போது எங்களுடைய தலைவர் அடுத்த கட்டத்திற்கு இதை எப்படி கொண்டு போகலாம் என்பதை சிந்தித்து வருகிறார்.
இந்த ஆட்சி அந்த சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். இதற்கு அனைத்து கட்சிகளும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். அடுத்த வரலாற்றை உருவாக்க வேண்டுகிறோம்" என்றார்.