கான்கிரீட் போடும் போது திடீரென இடிந்து விழுந்த நுழைவு வாயில்: சம்பவ இடத்திலேயே 3 தொழிலாளர்கள் பலி
பொறியாளர் உள்ளிட்டோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 5, 2026 at 8:45 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: புதிதாக கட்டப்பட்டு வந்த தொழிற்சாலையின் நுழைவு வாயில் இடிந்து விழுந்ததில் மூன்று தொழிலாளர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூர் மாநகராட்சியில் உள்ள முதலாவது சிப்காட் பகுதியில் புதிதாக வரவிருக்கும் ஆட்டோ உதிரி பாக உற்பத்தி தொழிற்சாலைக்கு கட்டடம் அமைக்கும் பணி சமீப காலமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், அந்த தொழிற்சாலைக்கான முதல் நுழைவுவாயில் அமைக்கும் பணி இன்று (நவம்பர் 5) நடைபெற்றது. இதற்கான கான்கிரீட் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, திடீரென அது இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.
கான்கிரீட் போடும்போது சரிந்து விழுந்த கட்டடம் 3 பேர் பலியான துயரம் #HosurBuildingCollapse | #HosurAccident | #Krishnagiri | #BuildingCollapse | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/a6Kh8ZV46H— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 5, 2026
இதில், இடிபாடுகளுக்கு இடையில் சிக்கி கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த தொழிலாளர்கள் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர். சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த காவல் துறையினர், உயிரிழந்த 3 தொழிலாளர்களின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் குமார், சம்பவ இடத்தில் நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார். அப்போது கான்கிரிட் பாரம் தாங்கும் வகையில் தூண்களோ, சரியான திட்டமிடலோ இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது. ஆகையால், சம்பந்தப்பட்ட பொறியாளர் உள்ளிட்டோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க அவர் ஓசூர் காவல் துணை கண்காணிப்பாளருக்கு உத்தரவிட்டார்.
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இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "கட்டுமானப் பணியில் 17 பேர் ஈடுபட்டிருந்தனர். இதில், பிரதான நுழைவு வாயில் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்கள் ஓசூர், திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவண்ணாமலையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
தொடர்ந்து, காயமடைந்த 4 பேர் ஓசூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. கட்டிடம் அமைக்க திட்டம் வகுத்து, தயாரித்த பொறியாளர் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது. உயிர் தப்பிய 10 தொழிலாளர்கள் போலீசாரால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும் இடிபாடுகள் முழுமையாக அகற்றி ஆய்வு செய்யப்படும்" என்றார்.