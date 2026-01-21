ETV Bharat / state

ஸ்கூட்டர் மீது பேருந்து மோதியதில் ஒரு வயது குழந்தை உட்பட 3 பேர் பலி; மதுபோதையில் ஓட்டுநர் தப்பியோட்டம்

பேருந்து ஓட்டுநர் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், தப்பியோடிய அவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.

விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தை பார்வையிடும் போலீசார்
விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தை பார்வையிடும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 12:45 PM IST

கரூர்: குளித்தலை அருகே ஸ்கூட்டர் மீது பேருந்து மோதிய விபத்தில் ஒரு வயது பெண் குழந்தை உட்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை அருகே பரளி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விஜயகுமார் (30). நாமக்கலில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் சமையலராக வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இவருக்கு சௌந்தர்யா என்ற மனைவியும், சன்மதி என்ற ஒரு வயது பெண் குழந்தையும் இருந்தனர்.

பொங்கல் விடுமுறைக்காக தனது சொந்த கிராமத்திற்கு சென்ற இவர், அங்கிருந்து புலியூரில் உள்ள தனது மாமியார் வீட்டிற்கு செல்வதற்காக ஸ்கூட்டியில் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையை அழைத்துக்கொண்டு, நேற்று இரவு (ஜன 20) கரூர் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணித்துள்ளார்.

அப்போது கரூரிலிருந்து தனியார் டெக்ஸ்டைல் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த பேருந்து தொழிலாளர்களை ஏற்றிக்கொண்டு எதிரே வந்துள்ளது. பேருந்தை திருச்சி மாவட்டம் தும்பலம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவர் ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். குளித்தலையை அடுத்த லாலாபேட்டை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே, முன்னால் சென்ற வாகனத்தை அதிவேகமாக முந்திச்சென்ற பேருந்தானது, சின்னதுரையின் ஸ்கூட்டர் மீது மோதியது. இதில் ஸ்கூட்டர் 50 அடி தூரம் வரை இழுத்துச் சென்றது.

இதில் பேருந்தின் அடியில் சிக்கிய சின்னதுரை, அவரது மனைவி, ஒரு வயது பெண் குழந்தை ஆகிய மூவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். விபத்து குறித்து தகவலறிந்த லாலாபேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அவர்களது உடல்களை மீட்டு, கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

விபத்து நிகழ்ந்தவுடனேயே தனியார் டெக்ஸ்டைல் பேருந்தை ஓட்டிவந்த முருகேசன் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார். முதற்கட்ட விசாரணையில், அவர் மது போதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த லாலாபேட்டை போலீசார், தப்பியோடிய பேருந்து ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.

லாலாபேட்டை பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து மேம்பாலம் முடியும் வரை சாலையில் மின்விளக்குகளே இல்லை. மேலும் கரூர் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையானது குறுகிய இருவழிச் சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அதிவேகத்தில் செல்லும்போது எதிரே வரும் வாகனங்கள் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாகும் சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன.

