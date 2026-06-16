சவ ஊர்வலத்தை கடக்க முயன்ற காரை தாக்கிய போதை கும்பல் - 80 வயது மூதாட்டி உட்பட 3 பேர் காயம்
தங்கள் பகுதியில் பாதுகாப்பே இல்லை என்றும், போலீசார் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளனர்.
Published : June 16, 2026 at 8:09 AM IST
மயிலாடுதுறை: சவ ஊர்வலத்தை கடக்க முயன்ற காரை மறித்து, அதில் பயணித்த 80 வயது மூதாட்டி உள்ளிட்ட 5 பேரை 50க்கும் மேற்பட்ட போதை கும்பல் சூழ்ந்து தாக்கியதுடன், கார் கண்ணாடியையும் உடைத்து நொறுக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுகா திருவெண்காடு மேலவீதியைச் சேர்ந்தவர் மூர்த்தி. இவருடைய தாயார் பவுன்மதி என்ற 80 வயது மூதாட்டியை மூர்த்தியின் மனைவி அருண்மொழி (50), தஞ்சாவூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனைக்காக நேற்று (ஜூன் 15) காலை அழைத்து சென்றுள்ளார். இவர்களுடன் மூர்த்தியின் தம்பி மனைவி தேவி, தேவியின் மகள் லோஷினி(22), மூர்த்தியின் மகன் சபரிஷ் அகோரம் ஆகியோர் சைலோ காரில் சென்றுள்ளனர். சபரிஷ் காரை ஓட்டிச் சென்றுள்ளார்.
மருத்துவமனையிலிருந்து மாலை வீடு திரும்பியபோது, குத்தாலம் அருகே கடலங்குடி பகுதியில் சாலையின் எதிரே சவ ஊர்வலம் ஒன்று வந்துள்ளது. அதனை கடக்க முயன்றபோது, அங்கு போதையில் ஆடிக் கொண்டிருந்தவர்கள் காரை பிடித்து உலுக்கி அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பெண்களுடன் வந்ததால் பயந்துபோன சபரிஷ் அகோரம் காரை அங்கிருந்து ஓட்டிச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, போதை ஆசாமி ஒருவர் காரின் மேற்கூரையின் மீது ஏறி நிறுத்த சொல்லி மிரட்டியுள்ளார். வேறு வழியின்றி சபரிஷ் காரை நிறுத்தியவுடன் அங்கிருந்தவர்கள் அவரை தாக்கியுள்ளனர். தொடர்ந்து, சவ ஊர்வலத்தில் இருந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் காரின் அனைத்து கண்ணாடிகளையும் உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.
மேலும் மூதாட்டி பவுன்மதியின் வலது கண்ணில் தாக்கியதில், கண்ணை சுற்றி ரத்தக்கட்டு ஏற்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி காரில் அமர்ந்திருந்த இளம்பெண் லோஷினியை கையைப் பிடித்து இழுத்து தாக்கியதுடன், அவரது தாயார் தேவியை முடியை பிடித்து இழுத்து தாக்கியும் கொடூர செயலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அவர்களை தாக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல், ஆபாச வார்த்தைகளாலும் திட்டியுள்ளனர். இந்த கொடூர சம்பவத்தில் காயமடைந்த 3 பேர், பொதுமக்கள் உதவியுடன் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த உறவினர்களும் பொதுமக்களும் இச்சம்பவத்தை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் குத்தாலம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாகக் கூறி அனுப்பி வைத்தனர்.
காரில் சென்றவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் குறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், தங்கள் பகுதியில் பாதுகாப்பே இல்லை என்றும், போலீசார் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக குத்தாலம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.