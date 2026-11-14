ஜெம் வீரமணி வழக்கு - 3 காவல்துறை பெண் அதிகாரிகள் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்
3 பெண் அதிகாரிகளின் பெயர்கள் ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடர்பான விசாரணையில் இடம்பெற்று வந்த நிலையில் தற்போது நிர்வாக ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 7:53 AM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் ஏற்கெனவே 7 காவல்துறை அதிகாரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மேலும் 2 துணை ஆணையர்கள், ஒரு உதவி ஆணையர் என 3 பெண் காவல் அதிகாரிகளை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக எழுந்த புகாரில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருடன் தொடர்புடையவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட மொத்தம் 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தில் கடந்த ஆண்டே ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராகப் புகார் அளிக்கப்பட்டு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் உரிய விசாரணை நடத்தப்படாமல் காவல்துறை அதிகாரிகளின் தூண்டுதலின் பேரில் வழக்கை முடித்து வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, வழக்கின் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் மற்றும் தனிப்படைக் காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது வழக்கின் ஆரம்பகட்ட விசாரணை மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் காவல்துறை அதிகாரிகளின் பங்கு குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக முன்னாள் சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் உள்ளிட்ட 7 காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டனர். மேலும் ஆரம்பத்தில் புகார் பெறப்பட்டபோது, ஆதாரங்களை மறைத்தது, ஆவணங்களைத் திருத்தியது மற்றும் கடுமையான குற்றங்கள் குறித்த தகவல்களைப் பதிவு செய்யத் தவறியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் இந்த அதிகாரிகள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
அதன் அடிப்படையில் முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண் உட்பட ஏழு காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஜெம் வீரமணி மீது 2024ஆம் ஆண்டு புகார் அளிக்கப்பட்டபோது சென்னை காவல்துறையில் இவர்கள் 7 பேரும் பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியாற்றியதும் தெரியவந்துள்ளது.
காத்திருப்பு பட்டியலில் 3 பெண் அதிகாரிகள்
இந்நிலையில் காவல்துறை அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான விசாரணை விரிவடைந்த நிலையில் தற்போது மேலும் இரண்டு துணை ஆணையர்கள், ஒரு உதவி ஆணையர் என மூன்று பெண் காவல் அதிகாரிகள் மீது நிர்வாக ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்புப் பிரிவு துணை ஆணையராகப் பணியாற்றி வந்த கீதாஞ்சலி, ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தின் தலைமையிடம் மற்றும் நிர்வாகப் பிரிவு துணை ஆணையராகப் பணியாற்றி வந்த வனிதா ஆகிய இருவரும் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
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அதேபோல் ஜெம் வீரமணி வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்ற காலகட்டத்தில் விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவின் உதவி ஆணையராகப் பணியாற்றிய ராஜலட்சுமியையும் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றி காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். ஏற்கெனவே இந்த அதிகாரிகளின் பெயர்கள் ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடர்பான விசாரணையில் இடம்பெற்று வந்த நிலையில் தற்போது நிர்வாக ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெம் வீரமணி வழக்கில் ஏற்கெனவே 7 காவல்துறை அதிகாரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது மேலும் மூன்று அதிகாரிகள் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டிருப்பது காவல்துறை வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.