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திருப்புவனத்தில் 3.2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; ஸ்கூட்டி, ரொக்கம் பறிமுதல் - 3 பேர் கைது

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனை, கடத்தல் மற்றும் புழக்கத்தை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 4:08 PM IST

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சிவகங்கை: திருப்புவனம் காவல் நிலைய போலீசார் மேற்கொண்ட தீவிர வாகனச் சோதனையில் 3.2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக போலீசார் கடந்த சில நாட்களாக தீவிர வாகன சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின்பேரில், அனைத்து காவல் நிலைய எல்லைகளிலும் கண்காணிப்பு, வாகனச் சோதனை மற்றும் ரோந்து பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, திருப்புவனம் காவல் நிலைய போலீசார் தங்களது எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த நபர்களை நிறுத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

போலீசார் மேற்கொண்ட சோதனையில், அவர்களிடம் தடை செய்யப்பட்ட கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது. தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், அவர்கள் போதைப்பொருளை விற்பனை செய்வதற்காக எடுத்துச் சென்றது தெரியவந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, மீரான் முகமது, பாரூக் அலி மற்றும் செரினா பேகம் ஆகிய மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து மொத்தம் 3.200 கிலோ கஞ்சா, கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு ஸ்கூட்டி மற்றும் கஞ்சா விற்பனையில் கிடைத்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் ரூ.3,000 ரொக்கப் பணம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்ட மூவரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது, யாருக்கு விற்பனை செய்ய திட்டமிடப்பட்டது? இதன் பின்னணியில் வேறு நபர்கள் அல்லது கும்பலுக்கு தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைக்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனை, கடத்தல் மற்றும் புழக்கத்தை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், போதைப்பொருள் தொடர்பான தகவல்கள் கிடைத்தால் பொதுமக்கள் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும், சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

TAGGED:

கஞ்சா பறிமுதல்
சிவகங்கை
GANJA
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