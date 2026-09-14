வங்கியில் அடகு வைத்திருந்த ரூ.3.15 கோடி மதிப்புள்ள நகைகள் மாயம் – 4 ஊழியர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு
24 நகைக் கடன் கணக்குகளில், வாடிக்கையாளர்கள் அடகு வைத்திருந்த அசல் தங்க நகைகளுக்கு பதிலாக, போலி நகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
Published : September 14, 2026 at 11:01 PM IST
சென்னை: சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் டெய்லர் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கிக் கிளையில், வாடிக்கையாளர்கள் அடகு வைத்திருந்த ரூ.3.15 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை மாற்றி, போலி நகைகளை வைத்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக 4 வங்கி ஊழியர்கள் மீது மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வங்கிக் கிளையின் மேலாளராக கணேஷ் சந்திரபாண்டா என்பவர், கடந்த ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதி பொறுப்பேற்றார். அதன் பின்னர், ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதி, வாடிக்கையாளர் ஒருவர் அடகு வைத்திருந்த நகை, பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் இருந்து காணாமல் போனது தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதலில், வங்கியின் அலுவலக உதவியாளர் புருஷோத்தமன் மூலம் அந்த நகை பாதுகாப்புப் பெட்டகப் பகுதியில் கீழே இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தேகமடைந்த கிளை மேலாளர், வங்கியின் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்தின் அனுமதியுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நகை மதிப்பீட்டாளர் மூலம் பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் இருந்த அனைத்து அடகு நகைகளையும் மறுஆய்வு செய்துள்ளார்.
கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வில், 24 தங்க நகைக் கடன் கணக்குகளில் வாடிக்கையாளர்கள் அடகு வைத்திருந்த அசல் தங்க நகைகளுக்கு பதிலாக, போலி நகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அந்த 24 கணக்குகளில் அடகு வைக்கப்பட்ட அசல் நகைகளின் மொத்த எடை 2,137.800 கிராம் என பதிவுகளில் இருந்த நிலையில், பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் 1,919 கிராம் போலி நகைகள் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதன் மூலம் சுமார் ரூ.3.15 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள நகைகள் மோசடி செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என வங்கி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பான வங்கியின் உள்நிலை விசாரணையில், பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தின் சாவி மற்றும் அணுகல் தொடர்பான பொறுப்பில் இருந்த ஊழியர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் புருஷோத்தமன் மற்றும் சிறப்பு அலுவலக உதவியாளர் உள்ளிட்டோர் அனுமதியின்றி பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தை பயன்படுத்தியதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், முன்னாள் மூத்த கிளை மேலாளர் சரவணபாபு உள்ளிட்ட சில வங்கி அதிகாரிகளுக்கும் இந்த மோசடியில் தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.