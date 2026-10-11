ரூ.3 கோடி ஆன்லைன் முதலீட்டு மோசடி: முக்கிய நபர் ஆந்திராவில் கைது
யாரும் தங்களது வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் இணைய வங்கி கடவுச்சொல் ஆகியவற்றை மற்றவர்களிடம் பகிர வேண்டாம் என்று சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.
Published : October 11, 2026 at 1:22 PM IST
சென்னை: ரூபாய் 3.40 கோடி ஆன்லைன் முதலீட்டு மோசடியில் ஈடுபட்ட முக்கிய நபரை ஆந்திராவில் தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னையைச் சேர்ந்த 69 வயதுடைய ஓய்வுபெற்ற வங்கி ஊழியரை வாட்ஸ் அப் மூலம் தொடர்புகொண்ட அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர், பெங்களூருவில் செயல்படும் முதலீட்டு நிறுவனத்தின் தலைமை முதலீட்டு அதிகாரி ராஜீவ் மேத்தா என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டுள்ளார். தொடர்ந்து, அந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் பெறலாம் என்று கூறி ஓய்வுபெற்ற வங்கி ஊழியரை நம்ப வைத்துள்ளார்.
வாட்ஸ் அப் மூலம் மோசடி
இதற்காக FYERSHNIVIP என்ற பெயரில் வாட்ஸ் அப் குழு ஒன்றும் செயல்பட்டு வந்துள்ளது. அந்த குழுவில் 50 பேர் உறுப்பினர்களாக இருப்பது போன்றும், அவர்கள் முதலீடு செய்து அதிகளவில் லாபம் ஈட்டியிருப்பது போன்றும் போலியான உரையாடல்கள் பகிரப்பட்டுள்ளன. இதனை உண்மை என்று நம்பிய ஓய்வுபெற்ற வங்கி ஊழியர், மோசடி கும்பல் தெரிவித்த வெவ்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தனது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து 13 தவணைகளாக மொத்தம் 3 கோடியே 40 லட்ச ரூபாய் அனுப்பியுள்ளார்.
ஆனால், மோசடி கும்பலானது உறுதியளித்தபடி எந்த லாபத் தொகையையும் வழங்கவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, ஓய்வுபெற்ற வங்கி ஊழியர், ராஜீவ் மேத்தாவை தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தபோது, அவர்களை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. இதையடுத்து, தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த அவர், கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு சைபர் குற்றங்களுக்கான அவசர உதவி எண் 1930ல் புகார் பதிவு செய்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திலும் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களை, விரைந்து கைது செய்ய சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டார்.
முக்கிய நபர் கைது
மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் ஆணையர் அறிவுறுத்தலின்பேரில், சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல் அதிகாரி தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. தனிப்படை காவலர்கள் விசாகப்பட்டினத்தில் முகாமிட்டு தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, புகார்தாரரின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூபாய் 40 லட்சம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட மற்றொரு வங்கிக்கணக்கின் உரிமையாளரான ஆந்திர மாநிலம், அனகாபள்ளி மண்டலத்தைச் சேர்ந்த கொனத்தலா கிருஷ்ணா (வயது 52) என்பவரை காவல்துறையினர் கண்டறிந்தனர்.
இதையடுத்து, அவரை கடந்த அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி கைது செய்த தனிப்படை காவல்துறையினர், விசாரணைக்கு பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைத்தனர். இந்த மோசடி தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், புகார்தாரர் பணம் அனுப்பிய வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
அவர் அனுப்பிய பணம் அடுத்தடுத்து 20 அடுக்குகளாக பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. 150 வங்கிகள் மற்றும் 27 வங்கிப் பணப் பரிவர்த்தனை செயலிகள் மூலம் மொத்தம் 8,574 வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பணம் மாற்றப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதுவரை இந்த வழக்கில் சுமார் ரூ.21 லட்சம் மீட்கப்பட்டுள்ளது என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சைபர் குற்றவாளிகள் பல்வேறு முகவர்கள் உதவியுடன் பெரிய அளவிலான வலையமைப்பை உருவாக்கி, வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பணப் பரிவர்த்தனைகளை இயக்கி மோசடியில் ஈடுபடுவதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, யாரும் தங்களது வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், சிம் கார்டு, செல்ஃபோன் மற்றும் இணைய வங்கி கடவுச்சொல் ஆகியவற்றை மற்றவரிகளிடம் பகிர வேண்டாம் என்று சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.