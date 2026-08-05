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காவிரியில் மூழ்கி சகோதரர்கள் 3 பேர் உயிரிழப்பு - தாய்க்கு திதி கொடுக்க சென்ற இடத்தில் சோகம்

தாய் இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்ள மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு தான் சகோதரர்கள் மூவரும் கரூர் வந்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 12:35 PM IST

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கரூர்: தாய்க்கு திதி கொடுக்க சென்ற மூன்று சகோதரர்கள் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள நரசிம்மபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் ஸ்ரீனிவாசன் (64), அருணன் (62), சுரேஷ் (61). சகோதரர்களான இவர்கள் மூவரும் வெளி மாநிலத்தில் தங்கி, வங்கியில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள்.

இந்நிலையில், சொந்த ஊரான நரசிம்மபுரத்தில் வசித்து வந்த தாய் இறந்ததால், அவரது இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்ள மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு கரூர் வந்துள்ளனர். மூன்று நாட்களுக்கு பின், தாய்க்கு திதி சடங்கு செய்வதற்காக நேற்று (ஆக.4) மதியம் கரூர் அடுத்த நெரூர் காவிரி ஆற்றங்கரைக்கு சென்றுள்ளனர்.

திதி கொடுத்த பின்னர், நீராட ஆற்றங்கரையோரம் குடி நீரேற்ற நிலையத்தின் அடிப்பகுதியில் தேங்கி இருந்த தண்ணீரில் இறங்கியுள்ளனர். முதலில் சீனிவாசன் இறங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, ஆழம் அதிகமாக இருந்ததால், எதிர்பாராத விதமாக அவர் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளார்.

அதனைக் கண்ட மற்ற இரு சகோதரர்களான அருணன், சுரேஷ் இருவரும் அண்ணனைக் காப்பாற்ற நினைத்து தண்ணீருக்குள் இறங்கியுள்ளனர். ஆனால், அவர்களும் நீருக்குள் மூழ்கியுள்ளனர்.

அதை பார்த்த அவர்களது உறவினர்கள் உடனே அக்கம் பக்கத்திலிருந்த நபர்களின் உதவியுடன், மூன்று பேரையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கு அவர்களை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், மூவரும் மருத்துவமனைக்கு வரும் முன்னரே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

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இதற்கிடையே, தகவல் அறிந்து கரூர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு வந்த வாங்கல் காவல்துறையினர், உயிரிழந்த சகோதரர்களின் உடல்களை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்தாண்டு வறண்டிருந்த காவிரி ஆற்றில் பருவமழை காரணமாக தற்போது நீர் பெருகி வருகிறது. கர்நாடகாவின் கபினியில் இருந்தும் நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதால், ஆற்றில் நீர் வரத்து அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், தாய்க்கு திதி கொடுக்க சென்று ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

திதி
காவிரியில் மூழ்கி உயிரிழப்பு
நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு
DEATH ON THITHI RITUALS
DROWNING DEATH IN CAUVERY RIVER

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