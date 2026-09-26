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வாணியம்பாடி அருகே பள்ளி மாணவன் கடத்தல் - ரூ.50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டிய தவெக நிர்வாகி உட்பட 3 பேர் கைது

வங்கி உள்ளிட்ட கடன்களை அடைக்க வழி தெரியாமல் தவெக பிரமுகர் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து மாணவனை கடத்த ஒரு வருடமாக திட்டம் போட்டது போலீஸ் விசாரணையில் அம்பலமானது.

கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 4:26 PM IST

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திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே 12-ஆம் வகுப்பு மாணவனை கடத்திச்சென்று ரூ. 50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டிய தவெக நிர்வாகி உள்ளிட்ட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆலங்காயம் அடுத்த ஆர்.எம்.எஸ் புதூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் விவசாயி சிவா. இவரது மகன் சஞ்சு(17), ஆலங்காயம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த 19ஆம் தேதி மாலை ஆதார் அட்டையில் திருத்தம் செய்வதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற மாணவன் வெகு நேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை என தெரிகிறது. இதனால் பதற்றமடைந்த சஞ்சுவின் தந்தை சிவா, தனது மகனை காணவில்லை என ஆலங்காயம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட ஹரிஷ், தேசிங், புவனேஷ்
கைது செய்யப்பட்ட ஹரிஷ், தேசிங், புவனேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே நேற்று முன்தினம் (செப்.24) சிவாவுக்கு அடையாளம் தெரியாத நபரிடமிருந்து அழைப்பு வந்துள்ளது. அந்த மர்ம நபர் மாணவனை விடுவிக்க வேண்டுமானால் ரூ.50 லட்சம் பணம் தரவேண்டுமென கேட்டு மிரட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து சிவா காவல்துறையிடம் தெரிவிக்கவே, அழைப்பு வந்த செல்போன் எண்ணை வைத்து போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர்.

அந்த எண்ணின் சிக்னல் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் கண்டறியப்பட்டதையடுத்து, டிஎஸ்பி மகாலட்சுமி, காவல் ஆய்வாளர் ஜீவராஜ் மணிகண்டன் தலைமையலான 2 தனிப்படை போலீசார் பெங்களூரு விரைந்தனர். அங்கு கே.ஆர் புரம் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த 3 பேரை சுற்றி வளைத்து பிடித்ததுடன், கடத்தப்பட்ட மாணவன் சஞ்சுவையும் பத்திரமாக மீட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, கைதான ராஜபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த தவெக பிரமுகர் ஹரிஷ், படகுப்பம் பகுதியை சேர்ந்த புவனேஷ், கோமுட்டேரி பகுதியைச் சேர்ந்த தேசிங் ஆகிய 3 பேரிடம் ஆலங்காயம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில், தவெக பிரமுகர் ஹரிஷ் திட்டப்படி தான் இந்த கடத்தல் நடைபெற்றதை போலீசார் உறுதி செய்தனர்.

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தவெக பிரமுகர் ஹரிஷுக்கு அவருடன் படித்த நண்பர் கோகுல் என்பவரால் சஞ்சு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஹரிஷுக்கு வங்கி மற்றும் பல இடங்களில் கடன் அதிகளவில் இருக்கும் நிலையில் அதை அடைப்பதற்காக சஞ்சுவின் தந்தையிடமிருந்து பணம் பறிக்க திட்டம் போட்டுள்ளனர். அதற்காக, ஹரிஷ் தனது கூட்டாளிகள் இரண்டு பேருடன் சேர்ந்து கடந்த ஒரு வருட காலமாக பள்ளிக்கு சென்றுவரும் மாணவன் சஞ்சுவை தனிமையில் அழைத்து மிரட்டி வந்ததாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று மாணவனை மிரட்டி வாடகை கார் மூலம் ஜோலார்பேட்டை வரை அழைத்து சென்று, அங்கிருந்து ரயில் மூலம் பெங்களூரு கடத்தி சென்றுள்ளனர். அங்கிருந்து ஹரிஷின் சகோதரர் மூலமாக வாங்கப்பட்ட புதிய மொபைல் நம்பர் மூலம் சஞ்சு வீட்டிற்கு போன் செய்து ரூ. 50 லட்சம் பணம் கேட்டு மிரட்டியது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட 3 பேர் மீதும் கடத்தல், மிரட்டி பணம் பறித்தல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, திருப்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

KIDNAP CASE
KIDNAP STUDENT AND MONEY DEMAND
கடத்தல் வழக்கு
வாணியம்பாடி மாணவன் கடத்தல்
VANIYAMBADI STUDENT KIDNAP

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