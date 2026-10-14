‘டிஜிட்டல் கைது’ என மிரட்டி ஓய்வுபெற்ற அதிகாரியிடம் ரூ.28.50 லட்சம் மோசடி; கேரளாவை சேர்ந்த மூவர் கைது
பண மோசடி வழக்கில், கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 9:22 PM IST
திருநெல்வேலி: ஓய்வுபெற்ற அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரியிடம், ‘டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்’ செய்வதாக மிரட்டி ரூ.28.50 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில், கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 3 பேரை மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருநெல்வேலியை சேர்ந்த அனந்தப்பன், தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் டிக்கெட் பரிசோதகராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். இவர் கனரா வங்கியில் கணக்கு வைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 6-ம் தேதி இவரைத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்ட மர்ம நபர் ஒருவர், மும்பையில் இருந்து NIA அதிகாரி பேசுவதாகக் கூறியுள்ளார். மேலும், அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து நக்சலைட் தீவிரவாதிகளுக்குப் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, அக்டோபர் 7-ம் தேதி அந்த நபர் வீடியோ கால் மூலம் அனந்தப்பனை தொடர்பு கொண்டுள்ளார். அப்போது காவலர் சீருடையில் இருந்த அந்த நபர், தன்னை ஏடிஜிபி என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அனந்தப்பனை டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் செய்துள்ளதாக மிரட்டியதுடன், அவரது வங்கிக் கணக்கிலிருந்த ரூ. 28.50 லட்சத்தை அவர்கள் தெரிவித்த மற்றொரு வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பும்படி கட்டாயப்படுத்தியுள்ளார்.
அதனால், அச்சமடைந்த அனந்தப்பன், அவர் தெரிவித்த வங்கிக் கணக்கிற்குப் பணத்தை அனுப்பியுள்ளார். பின்னர், இதுதொடர்பாக அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று விசாரித்தபோது தான், தான் மோசடி செய்யப்பட்டதை அறிந்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் அளித்த புகாரின் பேரில், வழக்குப் பதிவு செய்த திருநெல்வேலி மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
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அதில், கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த ரவிக்குமார், தினேஷ், அப்துல் சமத் ஆகிய மூவரையும் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். இதுதொடர்பாக, அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, தமிழ்நாடு முழுவதும் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக மத்திய புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் எனக் கூறி, இதுபோன்ற ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் தொழிலதிபர்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் கும்பல் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சைபர் கிரைம் சார்பில் மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் செய்வதாக யாரேனும் கூறினால் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளனர். ஆனாலும், பலர் ஏமாறும் சம்பவங்களும் அரங்கேறி கொண்டு தான் இருக்கிறது.